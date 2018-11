Nattig weekend

Sneek- Na een prachtige zonnige donderdag is deze vrijdag gestart met bewolking waar vooral in het oosten van Friesland wat regen uit valt. Ook in onze regio zou het even kunnen spetteren, voor de rest een droge dag met vooral later weer opklaringen. De wind neemt deze vrijdag langzaam maar zeker toe uit het zuid tot zuidoosten, zodat later vandaag een matige tot vrij krachtige wind komt te staan op het Sneekermeer. De temperatuur 12 graden, opnieuw te zacht voor de tijd van het jaar.

Komende nacht neemt de bewolking toe en later vanuit het zuiden regen. Minimumtemperatuur 9 graden bij een stevige zuid tot zuidoostelijke wind.

Morgen een bewolkte dag met geregeld wat lichte regen. Veel neerslag wordt er voor morgen nog niet verwacht, 2 mm tot morgenavond. Later in de middag droog en volgen enkele opklaringen, bui is dan nog mogelijk, De wind meest zuidelijk, in de morgen nog matig tot krachtig, later afnemend. De temperatuur 12 graden als maximum.

Zondag trekt er opnieuw een regenzone over en zal wat meer neerslag geven, 3 tot 6 mm. Ook neemt de wind weer toe uit zuid, opnieuw een 12 graden.

Kijken we even naar de nieuwe week, dan start maandag en dinsdag ook met nattigheid, daarna droog en met de zon er weer bij. De temperatuur blijft te zacht voor de tijd van jaar, nachtvorst zit er dan voorlopig ook niet in.