Antonius Zorggroep trots op stijging in AD top 100

Sneek- Het Antonius Ziekenhuis Sneek-Emmeloord is trots op de sprong naar het linker rijtje in de AD ziekenhuis top 100. In de jaarlijkse ziekenhuisranglijst van de krant zag het ziekenhuis een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Het ziekenhuis staat nu op plaats 19 “Dit is een mooie stijging in deze lijst, waar we trots op mogen zijn,” aldus

Marcel Kuin, voorzitter Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep. Vorig jaar stond het ziekenhuis nog op de 54ste plek in deze lijst. “Er zijn intussen dit jaar al flinke stappen gezet om de kwaliteit te verbeteren. Het speciale verbeterprogramma dat we zijn gestart werpt nu zijn eerste vruchten af. Daarbij waarderen patiënten onze zorg en onze medewerkers en ze geven ons hoge waarderingscijfers. Dat is een mooie stimulans voor ons om door te gaan op de ingeslagen weg” aldus Marcel Kuin.

In het jaarlijkse onderzoek van BDO Accountants en Adviseurs kreeg het ziekenhuis onlangs een rapportcijfer 10, en staat het op de 4e plek. Marcel Kuin: “We zien nu dat we zowel op het gebied van de kwaliteit als de financiën flinke stappen zetten. We hebben nog genoeg om verder te verbeteren, maar we zijn goed op weg”.

Nederlandse ziekenhuizen leveren jaarlijks honderden indicatoren aan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Voor een lange rij aandoeningen en behandelingen afzonderlijk verstrekt het ziekenhuis gedetailleerde informatie. Het AD gebruikt enkele van deze indicatoren voor hun jaarlijkse ranglijst.