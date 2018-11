Voorstelling Meeuw Jonge Theatermakers sluit Bogermanproject  af

Sneek- Geïnspireerd op highschool-filmklassiekers maakt Meeuw Jonge Theatermakers een locatie-productie in schoolgebouwen. ‘Een beetje duizelig en behoorlijk in de war’ neemt je mee langs verlaten klaslokalen en lange gangen. Op 13 en 14 november speelt de voorstelling in het gebouw van csg Bogerman in Sneek. Op diverse locaties in de school wordt de wereld van twaalf jonge mensen getoond in de meest verwarrende tijd van hun leven: die van de middelbare school.

‘Een beetje duizelig en behoorlijk in de war’ wordt niet alleen opgevoerd voor bezoekers van Theater Sneek maar ook voor een groep leerlingen van csg Bogerman zelf. Klas 1 t/m 5 van het gymnasium sluit daarmee hun projectweek af. De leerlingen zijn tijdens de projectweek zelf ook bezig met het maken van een minivoorstelling. Daarbij wordt een link gelegd tussen de klassieke oudheid en het heden. Het thema is dit keer de mythe van Daedalus en Icarus. Wie dit verhaal kent, over de jongen die te dicht bij de zon vloog, ziet de link met de voorstelling van Meeuw Jonge Theatermakers. Beiden gaan over het bijstellen van verwachtingen en dromen die niet crash-bestendig blijken te zijn.

De leerlingen staan er niet alleen voor bij het maken van de mini-voorstelling. Ze worden begeleid door hun docenten en medewerkers van Meeuw. De groepen, die overigens uit leerlingen uit diverse jaarlagen bestaan, krijgen van hen allerlei tips en tricks. Het mixen van de leerjaren is een bewuste keuze, doordat leerlingen met andere jaarlagen in contact komen leren ze veel van elkaar. Ook werken ze aan vaardigheden zoals samenwerken en verantwoordelijkheid nemen.