Stripkunstenaar fan Kloris & Ko geeft les op de KWS fan Sneek

Sneek- Ut stripalbum Kloris &Ko fan de Sneker tekenaar-skriever Theo Jaasma gaat as ut spoar! De earste oplage is hast útferkocht. Dinsdachmiddach was Theo al op de Van Haersma Buma Skoalle in Hommerts en fandaach was de kunstenaar op de Koningin Wilhelmina School in Sneek.

Theo fertelde dat hij self met un soad plezier teruchdenkt an syn tiid op de Ka Wee Es in ut Sperkhem. Hij fertelde op syn ouwe skoal over hoe’t je un strip make kanne en hoe en wat je nou krekt beter nyt tekene mutte. De kyndes genoaten folop fan dizze bysondere les, krekt su as Theo trouwens!

Theo Jaasma sal ok nòch naar Staveren, Bòlsert en Blauhús. Kloris&Ko krije nou echt un baantsje: un striptekenbaantsje!