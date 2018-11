Flower Power Markt in Kunstencentrum Atrium Sneek

Sneek- Wil je je laten informeren en inspireren over een duurzame, gezonde en kleurrijke levensstijl? Kom dan zondag 18 november naar de Flower Power Markt in Kunstencentrum Atrium in Sneek. De Flower Power Markt is een markt met lezingen en workshops over (h)eerlijk (lokaal) eten, ruilen, delen & repareren, natuurlijke gezondheid, groen & zelf(voorzienend) aan de slag en creatieve & kleurrijke levensstijl. De markt is geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Op de markt kun je heerlijk sneupen, inspiratie opdoen en shoppen! Zo vind je er trendy handgemaakte producten, vintage, kleurrijke designer & alternatieve kleding, eigenzinnige sieraden, kinderkleding & accessoires, natuurlijke verzorgingsproducten, (vintage) woonaccessoires, en andere hippe duurzame goodies. Ook kun je een massage nemen, inzicht krijgen in je horoscoop of kennismaken met beeldhouwen. Daarnaast kun je deelnemen aan allerlei workshops! Zo kunnen bezoekers mileuvriendelijke kaarsen maken, leren over een natuurlijke EHBO, samen haken, een rainstick maken van bereklauwstengels, lezingen bijwonen over de helende kracht van paarden en bach bloesems, macrameketting met edelsteen knopen, een voelsteentje maken, zaden, planten, kleding en boeken ruilen, creatief aan de slag en genieten van de sfeer uit de Flower Power tijd.

Tijdens de Flower Power Markt speelt Erik Ankoné vanaf 15.00 uur maar liefst drie sets. Erik is een bevlogen performer, die zijn hart in elk lied stort. Zijn blues- en folkliedjes bouwen op de tradities van simpelheid en eenvoud van de blues en de verhalendheid van folkmuziek. Zijn repertoire bestaat deels uit eigen werk en traditionals – die uiteraard in een eigen jas zijn gestoken.

Programma Workshops, lezingen & activiteiten programma Het programma van workshops, lezingen en activiteiten is te bekijken op de website www.flowerpower.frl.

De thema’s uitgelegd;

Natuurlijke gezondheid

Je écht goed voelen, zowel lichamelijk als geestelijk… dat is fijn! Gedachten en emoties beïnvloeden ons gevoel van welbehagen en omgekeerd hebben onze voeding en levensstijl invloed op onze geest. Tijdens de Flower Power Markt kunnen bezoekers ontdekken hoe je op een natuurlijk manier dichter tot jezelf komt en meer ontspant. Er is aandacht voor gezonde voeding, beweging, de kracht van edelstenen, alternatieve geneeswijze, massage en kruidenremedies.

Groen & Zelf(voorzienend) aan de slag

DIY (zelf doen en producten maken) is de trend. Als mens willen we zien of ervaren hoe ons eten groeit, en genieten van de voldoening van iets zelf te maken. puur koken, een eigen moestuin hebben, producten inmaken of zelf kleding (ver)maken; Je kunt er je creativiteit in kwijt. De Flower Power Markt wil mensen inspireren door te laten zien hoe leuk en eenvoudig dit kan zijn.

Eerlijk consumeren

Kies je voor fair trade, biologisch of de laagste prijs? Op de Flower Power Markt willen we (zoveel mogelijk) duurzame alternatieven & producten aanbieden, gemaakt met respect voor mens en milieu. Kleurrijke levensstijl Het leven is mooi en daar genieten we graag van! Vier het leven alsof het altijd zomer is. Op de markt bieden we producten die het leven kleur geven; felle kleuren, mooie prints, retro & vintage, hipp(i)e jurkjes, sieraden en andere accessoires.

Consuminderen

De Flower Power Markt wil ook de gelegenheid bieden meer mensen te laten kennismaken met de

voordelen van de deeleconomie: ruilen, delen, hergerbuiken (recyclen), tweedehands (ver)kopen en repareren. Door bewust om te gaan met spullen en diensten hoeft er minder geproduceerd te worden, Dat scheelt geld en grondstoffen en is daarnaast goed voor het milieu!

Praktische Informatie

Adres: Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11, 8601 EE Sneek . Entree: 4 euro voor volwassenen (met kortingsbon te downloaden via de website), tot 12 jaar gratis entree. Openingstijden: 11.00 uur tot 17.00 uur. Meer informatie en het (uitgeschreven) programma is te vinden op www.flowerpower.frl.