Zes weken lang smakelijk eten met een sociaal karakter

Sneek- Vanaf 1 november openen diverse restaurants in Sneek hun deuren voor de EET met je hart restaurantcampagne waarmee aandacht wordt gevraagd voor eenzaamheid onder ouderen. Eet u in één van deze restaurants, dan helpt u stichting Met je hart door 1 euro te doneren. Deze euro wordt volledig besteed aan het verzachten van eenzaamheid bij ouderen in uw eigen gemeente.

Met je hart Sneek wil ook in 2019 waardevolle en nieuwe ontmoetingen realiseren voor kwetsbare ouderen. In Sneek wordt deze campagne van 1 november tot en met 18 december voor de eerste keer uitgerold. Met deze campagne wil Met je hart niet alleen geld inzamelen om waardevolle ontmoetingen voor ouderen te organiseren. Ook wil de stichting onder het motto ‘Samen ben je niet alleen’ mensen in beweging krijgen; om als vrijwilliger in actie te komen of om bijvoorbeeld als bedrijf op te staan.

1 november is de restaurantcampagne feestelijk van start gegaan onder toeziend oog van alle deelnemende horeca, Junior Kamer Sneek en ambassadeur Jan Smeekens. Ambassadeurs zijn belangrijk voor Met je hart. “Dankzij steun van onze ambassadeurs kunnen we mensen nog meer bewust maken van het belang van ons werk”, vertelt vrijwilliger coördinator Tom Otte. “We hopen dat nog meer mensen hun hart openen voor het probleem van eenzaamheid!”.

Inmiddels openen ruim 500 restaurants in 25 gemeenten verspreid over Nederland hun deuren tijdens de EET met je hart restaurantcampagne. Wáár Met je hart ook van start gaat; het initiatief kent geen grenzen. Het succes lijkt onstuitbaar; de stichting zorgt voor beweging en is zelf continu in beweging. De stichting maakt zo’n 10.000 ontmoetingen op jaarbasis mogelijk, dankzij de honderden vrijwilligers die zijn opgestaan en hun hart voor ouderen hebben geopend.

SIMPEL EN KRACHTIG

Het concept van de restaurantcampagne EET met je hart is even simpel als krachtig. Een vrijwillige bijdrage van één euro wordt opgeteld bij de rekening van de gasten die genieten van een avondje-uit bij een van de deelnemende restaurants. De opbrengst wordt honderd procent besteed aan Met je hart activiteiten voor ouderen in de gemeente waar de restaurants gevestigd zijn. Dankzij de grote betrokkenheid en inzet van vrijwilligers worden op lokaal niveau waardevolle en wijkgerichte kleinschalige ontmoetingen georganiseerd. Niet eenmalig, maar structureel. Zo ontstaat een duurzaam contact, waaraan de deelnemers telkens weer zichtbaar veel plezier beleven. Wat Babs van Geel (initiator) ook nadrukkelijk ervaart, is het hogere doel wat hiermee gediend wordt. ,,In deelnemende gemeenten komt een maatschappelijke beweging op gang. Burgers – jong en oud – komen in actie om in samenspraak met onze stichting de kwetsbare medemens een hart onder de riem te steken. Klein gebaar, grote impact.

Per gemeente is bovendien sprake van een intensieve samenwerking met de zorginstellingen en andere verzorgenden die in nauw contact staan met de ouderen.’’

BEKEND NEDERLAND

Met je hart doet met haar aanpak een oproep tot verbinding. In iedere gemeente waar de formule wordt uitgerold, is de burgemeester ambassadeur van stichting Met je hart en ondertekent hij of zij ons manifest ‘Oproep tot verbinding’ (https://www.metjehart.nl/help-mee/onderteken-ons-manifest/). Naast de burgemeesters weet de stichting in alle gemeenten bovendien één of meerdere BN’ers achter zich te scharen. Claudia de Breij, Barry Atsma, Yvon Jaspers, Hella van der Wijst, Wim van de Donk, Peter van der Vorst en diverse andere bekende Nederlanders delen via tafelkaartjes hun motivatie om Met je hart via de restaurantcampagne te steunen. De tekst op die kaartjes is veelzeggend: ,,Uit eten staat voor geluk, plezier en genieten van elkaar. Zou het niet mooi zijn als u een beetje van dit gevoel kunt delen met mensen die in eenzaamheid leven?”.

De volgende restaurants in Sneek weten zich verbonden met de restaurantcampage EET met je hart: De Kajuit, Aan de Gracht, Onder de Linden, Vaticaan, Walrus, Yugo, Klein Java, Doppio, de Kastanje, Koperen Kees, Stadsherberg Sneek, Pata Negra, Royaal Belegd en Het Gerechtshof.