Vulvapoli Antonius wint landelijke award

Sneek/Emmeloord– De vulvapoli van het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord heeft de Vulva Award 2018 gewonnen. Gynaecoloog Karin Veldkamp is ‘enorm trots’ op deze landelijke prijs. ‘Dit is een blijk van waardering voor alle energie die we als team in deze poli steken. Deze award is een compliment voor alle betrokkenen.’

De vulvalpoli van het Antonius is bedoeld voor vrouwen met klachten aan hun uitwendige geslachtsdelen (vulva). ‘De problemen variëren van pijn en jeuk tot een branderig gevoel en seksuele problemen’, vertelt gynaecoloog Karin Veldkamp. Deze klachten worden vaak veroorzaakt door infecties, eczeem, psoriasis, geslachtsziekten (soa’s), urine-incontinentie of de auto-immuunziekte lichen sclerosus.

Gezamenlijk

De kracht van de vulvapoli van het Antonius schuilt in de gezamenlijke aanpak. Het vulvaspreekuur wordt namelijk verzorgd door een gynaecoloog, een dermatoloog en een gespecialiseerde verpleegkundige. ‘Als we de patiënt onderzoeken, wisselen de dermatoloog en ik onze kennis en inzichten uit. Samen weten we meer’, verzekert de gynaecoloog. Bovendien hoeft de patiënt maar één bezoek aan het ziekenhuis te brengen. ‘Voor patiënten is dat wel zo prettig.’

Duidelijke instructie

De behandeling van vulvaklachten gebeurt meestal met behulp van zalven en crèmes. De dermatologieverpleegkundige leert vrouwen na het consult hoe ze deze zalf moeten aanbrengen. ‘Veel vrouwen zijn niet goed bekend met hun eigen anatomie en weten niet goed waar en hoeveel ze moeten smeren. De duidelijke instructie van de ‘zalfzusters’ komt het resultaat van de behandeling ten goede’, vertelt Veldkamp.

Goede resultaten

Behandeling op de vulvapoli geeft meestal goede resultaten. ‘Ik begrijp dat de drempel hoog is, maar met vulvaklachten moet je niet te lang blijven doorlopen’, waarschuwt de gynaecoloog. ‘Meld je bij de huisarts, je bent echt niet de enige.’