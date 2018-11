Theologe Anneke Meiners met Verwachting

Sneek- Welkom op deze avond met opstellingen over het thema Verwachting. Een woord dat vooruitwijst naar Advent. Een woord dat voor ieder weer andere associaties oproept: hoopvolle, dierbare, of gevoelige, verdrietige misschien. Wat trilt er allemaal mee in dit woord, wat kan ons hierin verrassen? De leiding is ook dit jaar in handen van Anneke Meiners.

We beginnen met een enkele Bijbeltekst en wisselen hierover uit. Je uitspreken mag, gewoon luisteren is ook prima. Het gaat deze avond niet om veel praten of om meningen, het gaat om ervaren. Dat doen we op deze manier: in de ruimte krijgen de belangrijkste thema’s symbolisch een plek op de grond. Je kunt op zo’n plek gaan staan en voelen hoe het daar is. Je kunt er langs lopen. Andere mensen staan intussen op andere plekken. Zo maken we een ruimtelijke, symbolische reis door het thema Verwachting heen. Je kunt er middenin komen te staan en van alles beleven, of je kunt er vanaf de kant naar kijken. Vanuit beide posities kun je geraakt worden door het beeld en inzichten opdoen. Ook thema’s uit je eigen leven komen zomaar naar boven, of komen in een nieuw licht te staan, of krijgen een zetje. Dat mag in stilte gebeuren, neem het van binnen met je mee. Met het ervaren van opstellingen betreden we heilige grond en reizen we door lagen van de ziel. Daarom gebeurt de begeleiding met eerbied voor ieder, vanuit een houding zonder oordeel. Het doel van de avond is, dat je naar huis gaat met een mooie ervaring, met iets om over door te mijmeren, met iets wat je voedt of inspireert. Het maakt niet uit of je bekend bent met opstellingen, iedereen is van harte welkom.

Anneke Meiners (1963) is theoloog en heeft in Franeker haar praktijk Opstellingenwerk, waar mensen terecht kunnen voor hulp bij levensvragen, opvoeding of relatievragen. Eerder gaf ze lessen levensbeschouwing in het basisonderwijs op Terschelling en was ze ziekenhuispastor in Winschoten. Anneke is getrouwd met ds. Sytze Ypma en samen hebben ze drie kinderen.

Datum vrijdag 23 november 2018

Aanvang: vanaf 19.30 uur inloop met koffie/thee

Plaats: koor Martinikerk

Spreker: Anneke Meiners