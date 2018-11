Teatergroep Sult houdt gezondheidszorg tegen het licht in De Bûsedokter

Sneek- In het najaar van 2019 komt Teatergroep Sult met een nieuwe Friestalige locatievoorstelling in de zuidwesthoek van Friesland. SULT heeft gekozen voor een thema dat iedereen aangaat: de gezondheidszorg. Met als hoofdlijnen de gevolgen van marktwerking, de oplopende kosten en de commercialisering. Twaalf jaar geleden werd het ziekenfonds afgeschaft en de zorgverzekering, berust op het principe van marktwerking, geïntroduceerd. Een verplichte verzekering voor iedereen. Zorgverzekeraars hebben veel te vertellen gekregen. Dit heeft grote veranderingen teweeg gebracht. Veranderingen waar niet iedereen blij mee is. Een systeem met voor- en tegenstanders. Sult houdt met De Bûsedokter dit systeem luchtig tegen het licht met daarbij volop muziek en dans.

Wie heeft verhalen over de zorg en wil ze me ons delen? Iedereen heeft wel verhalen over de gezondheidszorg. Eigen ervaringen of uit overlevering. Positief en negatief. Schokkend en hartverwarmend. Hilarisch en verdrietig. Werk je zelf in de zorg en/of heb/ken je verhalen die we zeker zouden moeten weten? Deel ze met ons via info@teatergroepsult.nl. We gebruiken deze verhalen ter inspiratie voor De Bûsedokter.

Locatie gezocht De plaats en locatie van de voorstellingen is nog niet bekend. We zoeken nog naar een geschikte binnenlocatie waar we minimaal 200-250 mensen binnen kunnen hebben. Tips? Mail naar info@teatergroepsult.nl. De gouden tip levert sowieso twee toegangskaarten cadeau op!

Teatergroep Sult en 48hourproject Afgelopen weekend heeft Teatergroep Sult voor het eerst meegedaan aan het 48hourproject. In 48 uur een korte film maken. Op donderdag 8 november a.s. om 21.00 uur is de korte film ‘WhatsUgh’ te zien in Schouwburg De Harmonie samen met de andere 22 inzendingen voor de korte film. Vrijdag 9 november zal de jury haar oordeel uitspreken over de inzendingen. De korte film zal vanaf 10 november op de website te zien zijn www.teatergroepsult.nl