De bal rolt weer …. voorbeschouwing 10 en 11 november

Sneek-ONS Sneek was afgelopen weekeinde vanuit Sneker perspectief met een overigens dik verdiende zege op FC Lisse de enige spekkoper. Sneek Wit Zwart kwam thuis tegen GRC Groningen namelijk niet verder dan een gelijkspel en dat was ook het resultaat bij de weinig enerverende derby tussen Waterpoort Boys en ZET EM. LSC 1890 en Black Boys deden het nog minder en moesten tegen resp. LAC Frisia 1883 en SC Boornbergum ’80 met een nederlaag genoegen nemen.

Komende weekeinde komen de voetballers van ONS, Sneek Wit Zwart en LSC 1890 in competitieverband niet binnen de lijnen. Sneek Wit Zwart komt wel voor de beker in actie en wel tegen “buurman” Scharnegoutum, terwijl voor de Sneker clubs die in de vierde klasse acteren, wel een competitiewedstrijd op het programma staat. Waterpoort Boys treedt op “sneon” in Top en Twel aan tegen de lokale trots en Sneek Wit Zwart ZM krijgt diezelfde dag bezoek van concurrent VHK. Black Boys tenslotte gaat op zondag in eigen huis de strijd met Oosterlittens aan.

Scharnegoutum ’70 – Sneek Wit Zwart

​Zaterdag 10 november 2018 – 15.00 uur

Sportpark De Kromme Tille – Scharnegoutum

Het werd om meerdere redenen niet de week van Sneek Wit Zwart. In de eerste plaats was er gedoe rondom de vrijage met ONS Sneek, waarbij veel lijm nodig zal zijn om de scherven nog aaneen te plakken en in de tweede plaats leverde de zaterdag sportief ook niet de gewenste resultaten op. Nadat de zaterdagtak tegen Waterpoort Boys op 0-0 bleef steken, kwamen de zondagkickers in de avonduren tegen GRC Groningen namelijk ook ook niet verder dan een gelijkspel.

Dat was toch wel enigszins een teleurstelling en in dat kader kan het bekerduel van komende zaterdag tegen derdeklasser Scharnegoutum ’70 wellicht dienen om aan het vertrouwen te werken, al mag de opponent beslist niet worden onderschat. De ploeg van trainer Remco Bervoets was tot afgelopen zaterdag, toen de topper in en tegen Wolvega nipt verloren ging, in drie A absoluut “die Mannschaft der Stunde” en neemt als promovendus met zestien uit zeven momenteel een meer dan verdienstelijke derde plaats in.

Nadat de hoofdmacht lang in de kelderklasse zijn kunsten vertoonde, promoveerde Scharnegoutum ’70 in het seizoen 2015-2016 na een beslissingswedstrijd tegen FDS naar de vierde klasse om twee seizoenen later op de laatste speeldag de titel voor de neus van Makkum weg te kapen. Dat laatste gebeurde met goed voetbal en dat werd door de hoofdmacht niet alleen in het bekerduel tegen Waterpoort Boys, maar ook zeker in de eerste weken van de competitie bevestigd. Scharnegoutum ’70 schakelde naast de geel-blauwen van het Schuttersveld in de poulefase verder overigens WWS en IJVC uit, terwijl Sneek Wit Zwart met overwinningen op LSC 1890, Balk en Nijland vrij soeverein de eerste ronde van de KO-fase bereikte.

Dat gebeurde in een periode, waarin op de Snekers die gisteravond in een oefenwedstrijd met 6-3 van hoofdklasser MSC/Amslod wonnen, even geen maat stond. Na een nagenoeg vlekkeloze voorbereiding en bekercampagne ging de start van het seizoen echter gepaard met wisselende resultaten. Tot afgelopen zaterdag toen men zoals hiervoor al werd vermeld, tegen GRC Groningen niet verder kwam dan een gelijkspel, verliepen de voorstellingen op Tinga nog wel goed, maar uit had Sneek Wit Zwart toch veel moeite om punten te vergaren. Dat lukte alleen in Bergum, waarbij wel opgemerkt dient te worden dat de ploeg van trainer Jan Bruin die middag naast hemzelf ook nog eens drie basiskrachten en niet de minste miste.

​Niettemin ligt het voor de hand om op basis van het klassenverschil de Snekers die komende zaterdag weer over verdediger Kevin Huitema kunnen beschikken, voor het treffen met Scharnegoutum ’70 als favoriet voor een plek in de ronde twee aan te wijzen. Aan de andere kant zal “Skarnepiepel” tegen de “Stêd” zijn huid zo duur mogelijk willen verkopen en mag het niet zo zijn dat Sneek Wit Zwart die al verkocht heeft voordat de beer geschoten is. Met andere woorden, de Snekers mogen de withemden zoals hiervoor al werd vermeld, beslist niet onderschatten want dan hebben dergelijke bekerwedstrijden niet zelden hun eigen en soms heel vervelende wetten.

TOP ’63 – Waterpoort Boys

​Zaterdag 10 november 2018 – 14.30 uur

Sportpark De Bou – Oppenhuizen

Hoewel koploper Waterpoort Boys in de stadsderby tegen Sneek Wit Zwart niet verder kwam dan een doelpuntloze remise, was het toch een prima zaterdag voor de geel-blauwen. Niet alleen hield men ZET EM op afstand, maar van de concurrenten gingen Tollebeek en VHK onderuit. De laatste werd door TOP ’63 geklopt en dat is komende zaterdag de tegenstander van de Wéé Péé Béé.

TOP ’63 pendelde de afgelopen jaren “heen en weer” tussen de derde en de vierde klasse. Nadat men in het begin van dit decennium op “het vierde niveau” actief was, kwam men in de seizoenen 2012-2013 en 2013-2014 in de derde klasse uit. Na een bloedstollende beslissingswedstrijd tegen QVC moest men aan het einde van laatstgenoemd seizoen weer een stap terug doen, waarna het heroptreden in de vierde klasse niet meteen een doorslaand succes werd. Twee jaar lang worstelde TOP ’63 in het grensgebied met de vijfde klasse, maar in het seizoen 2016-2017 ging het daarentegen beduidend beter en op de laatste speeldag kaapten de geel-zwarten toen de titel voor de neus van Makkum en Nagele weg. Het heroptreden in de derde klasse werd beëindigd met deelname aan de nacompetitie, waarin TOP ’63 in de finale zijn meerdere in Waskemeer moest erkennen. Daarmee deed de ploeg van trainer Henk van Hes het overigens wel een fractie beter dan Waterpoort Boys dat al in de eerste ronde tegen Heeg zijn Waterloo vond.

Dit seizoen ​kan Waterpoort Boys vooralsnog de betere papieren overleggen, want de start van TOP ’63 was met slechts één puntje uit de eerste vier wedstrijden ronduit dramatisch. Met overwinningen in de laatste twee speelronden keerde TOP ’63 echter terug in het rijk der levenden, waarbij vooral de zege op “topploeg” VHK evenals het het eerdere gelijkspel tegen Tollebeek tot de verbeelding sprak. In ieder geval lijkt de vorm op de Bou stijgende en lijkt TOP ’63 weer de lastig te kloppen opponent die het altijd was.

Dat ondervond Waterpoort Boys vorig seizoen ook. Toen eindigden de onderlinge confrontaties beide in een gelijkspel. In Sneek sleepte Waterpoort Boys dankzij een late opleving en dankzij twee treffers van Patrick Bles op de valreep nog een punt uit het vuur en in de return die alle kenmerken van een heus degradatieduel had, wist de brigade van trainer Janco Croes de geparkeerde bus uiteindelijk niet van zijn plaats te krijgen. Of dat komende zaterdag wel lukt, blijft afwachten. Weliswaar zijn de “Stadjers” die weer over Mohammed Hasan Arsandar en Tarik Hamdi kunnen beschikken, op grond van de actuele situatie in vier A favoriet maar winnen op De Bou zo wees de historie uit, is nog maar door weinig ploegen daadwerkelijk onderbouwt.

Sneek Wit Zwart ZM – VHK

Zaterdag 10 november 2018 – 15.00 uur

Sportpark Tinga – Sneek

Na afloop van de overigens weinig enerverende stadsderby tegen Waterpoort Boys had de ploeg van trainer Niels Boot die het zonder een aantal sterkhouders moest doen, toch gemengde gevoelens. Aan de ene kant kon men met het gelijkspel wel leven, maar aan de andere kant had men vanwege een onterecht afgekeurde goal na afloop in de overvolle kantine van de Wéé Péé Béé toch een heel klein beetje de péé in.

Het was vanuit ZET EM-perspectief dan ook ​een beetje een wrang begin van wat gerust een Engelse week mag worden genoemd, Na de topper van afgelopen zaterdag ontmoet Sneek Wit Zwart ZM namelijk vanavond voor de beker derdeklasser Lvv Friesland (de voorbeschouwing op die wedstrijd werd al eerder op deze site gepubliceerd) en komende zaterdag krijgt de formatie met VHK opnieuw een zwaargewicht voor de kiezen.

Vlugheid en Kracht kwam vijf seizoenen terug nog in de tweede klasse uit, maar sindsdien heeft de club uit Sint Jansklooster langzaam, maar zeker terrein prijs moeten geven. Na twee seizoenen in de derde klasse viel namelijk opnieuw het doek en sinds het seizoen 2016-2017 staat VHK te boek als vierdeklasser. In die klasse eindigde men in het eerste jaar als vijfde en kreeg men middels de play offs meteen de mogelijkheid om terug te keren. Ook vorig seizoen bereikte men de eindstreep als vijfde, maar toen was die klassering niet toereikend om via de nacompetitie het verloren gegane terrein te heroveren. Die herovering leek dit seizoen aanvankelijk een serieuze optie, want VHK ging met drie opeenvolgende zege’s als een komeet van start. Nadat men tegen SC Creil en Delfstrahuizen punten liet liggen en nadat men afgelopen zaterdag onder de rook van Sneek tegen TOP ’63 de eerste nederlaag leed, is die herovering echter minder vanzelfsprekend.

​Dat laatste geldt vooralsnog ook voor de titelaspiraties van Sneek Wit Zwart ZM, te meer omdat Boot zoals al in de voorbeschouwing op dit seizoen werd opgemerkt, slechts een smalle selectie tot zijn beschikking heeft en zijn ploeg bij blessures en/of schorsingen kwetsbaar is. Dat werd afgelopen zaterdag min of meer bevestigd, want toen ontbraken o.a. Thijs Goes en Tim Posthuma en dat scheelt met alle respect voor de vervangers toch iets meer dan een kleine slok op een borrel.

Aan de andere kant hebben de blessures en schorsingen behoudens een paar – en soms onnodige – remises nog niet echt tot veel bloedverlies geleid. Sneek Wit Zwart ZM is dit seizoen immers zowel in de beker als in de competitie nog niet tegen een nederlaag aangelopen en en begint zaterdag dan ook met een ongeslagen status aan de laatste episode van de Engelse week. Of die status na zaterdag nog steeds overeind staat, blijft afwachten, maar een eventueel infuus van één of meerdere sterkhouders zou het geloof van de technische staf en dat van ons in een goede afloop zeker doen toenemen.

Black Boys – Oosterlittens

Zondag 11 november 2018 – 14.00 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Het gevoel dat er voor Black Boys tegen de koploper iets te halen viel, verdampte in het eerste kwartier na rust door een zondagsschot en een glijpartij van een verdediger. Qua voetbal waren de Zwartjes echt niet zo heel veel minder dan SC Boornbergum ’80, al moet ons wel van het hart dat het van beide zijden niet echt hoogstaand was en dat de wedstrijd qua kijkspel dicht in de buurt van “niet om aan te gluren” kwam.

De wedstrijd maakte bovendien duidelijk dat Black Boys in de eerste plaats niet zonder de voetballende bijdrage van trainer Lars Niemarkt kan. Daarnaast moet er bij het keurkorps op alle fronten toch wel heel veel verbeterd worden, wil men de onderste plekken achter zich laten. De eerste gelegenheid om die verbetering aan het grote publiek te tonen doet zich komende zondag voor, wanneer Black Boys het “in eigen huis” tegen Oosterlittens opneemt.

Oosterlittens kwam jaren terug in de derde klasse uit, maar in het seizoen 2013-2014 moest men dat niveau vaarwel zeggen, Een seizoen later keerde men via de nacompetitie echter weer terug en werd sportpark Tred Lene weer het decor van duels in de derde klasse. Na een jaar verdween Oosterlittens echter al weer in de coulissen en sinds het seizoen 2015-2016 is de vierde klasse het toneel, waarop de club zijn acteerprestaties laat zien. Die prestaties waren in het eerst jaar goed voor een zesde plek, waarna men in het daaropvolgende seizoen net onder Black Boys als negende de eindstreep passeerde. Vorig seizoen ging het echter met een zesde plek weer de goede kant op en die lijn lijkt de formatie van trainer Marc van Hiel dit seizoen door te trekken. Oosterlittens is actueel namelijk de nummer vier van de ranglijst. De ploeg leed alleen tegen “de toppers” Irnsum en Surhuisterveen een nederlaag, maar stapte in de andere vier speelronden als winnaar van het veld.

Dat deed men in de meest recente confrontaties met Black Boys trouwens ook. Nadat de “All Blacks” drie seizoenen terug nog de overhand hadden en vervolgens twee keer de punten met de geel-rode brigade deelden, won de opponent “ut Easterlittens” de laatste drie ontmoetingen overtuigend en twee keer ook nog eens met niet mis te verstane cijfers.

Gelet op de huidige stand van zaken waarbij Black Boys zowel met de meeste tegenstanders als met zichzelf worstelt, belooft dat op het eerste gezicht niet veel goeds. Tenzij de trainer als speler van acquit voor een impuls zorgt en de anderen daarin meegaan. Dan hoeft Black Boys zoals tegen loploper SC Boornbergum ’80 voetballend echt niet voor de tegenstander onder te doen en is het alleen nog zaak om zondagsschoten en glijpartijen te voorkomen.

Bron:http://pengel.weebly.com/