Weg met de hondenpoepoverlast in Gauw

Gauw- Vies hoor, hondenpoep op straat. En zeker bij een speelveldje! Dat vonden een inwoner van Gauw en Dorpsbelang Gauw ook. Eigenlijk was er sprake van hondenpoepoverlast in het hele dorp. Daarom kwamen zij met het idee om bordjes te plaatsen. Onder andere bij sportveld Tsjemlân.

Ze vroegen de schoolkinderen om een tekening te maken over hondenpoep. En een van die tekeningen is gebruikt om bordjes van te maken. Deze bordjes zijn gesubsidieerd door de gemeente. Afgelopen zaterdag zijn de bordjes onthuld. En de boodschap is duidelijk!