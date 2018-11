Sneek- Ype van der Werf moest der even voor door ‘de knibbels’ om bovenstaande foto te maken, maar dan heb je ook wat! Een prachtige ‘rood-met-witte-stippen’ Vliegenzwam in het Rasterhoffpark. Ype werd er helemaal blij van! We kunnen er ons iets bij voorstellen en plaatsen dergelijke foto’s graag!