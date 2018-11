Vernieuwing remmingwerk bij Waterpoort

Sneek- Officieel wordt het omschreven als een compact remmingwerk, bestaande uit palen die onderling zijn verbonden en van bolders zijn voorzien. Een dukdalf dus! Die worden momenteel bij de Waterpoort vernieuwd.

Om nog even op de benaming dukdalf in te gaan: “De term komt mogelijk van Duc d’ Albe, de Franse naam van de Hertog van Alva. De Hertog stond bekend om zijn zwarte kleding met witte kraag. Dezelfde kleuren als de palen, die normaal zwart geteerd werden en onder de top een witte band droegen, Wellicht gooiden de watergeuzen hun trossen om de meerpalen waarbij ze zich verbeeldden dat ze de strop om de nek van de hertog gooiden. De naam in deze betekenis wordt in 1681 gebruikt in een werk over de nautische terminologie door de 17e-eeuwse taalkundige Wigardus à Winschooten, die in Leiden doceerde: “Seeman; behelzende een grondige uitlegging van de Neederlandse Konst- en Spreekwoorden, voor so veel die uit de seevaert sijn ontleend en bij de beste schrijvers deeser eeuw gevonden werden” [Leiden 1681]. Een andere etymologische verklaring is dat deze meerpalen even onverzettelijk zouden zijn als de Hertog van Alva”, aldus Wikepedia.

Het is maar dat u het weet! De foto is van Wout Beima, waarvoor onze hartelijke dank.