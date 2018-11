Sneker Pypke lanceert tweede speciaalbier

Sneek- Het Sneker Pypke, Blond bier út Sneek, is na de feestelijke introductie op 25 juli jl. inmiddels een begrip in de Waterpoortstad. Hoog tijd dus voor een tweede speciaalbier, zo vonden de initiatiefnemers Wiebe Reitsma, Herman Koops en Astrid Koops-Tippersma. Naast het heerlijk Blond bier (6% alc) is er vanaf nu een smaakvolle Tripel (8,5% alc) van het ‘Sneker Pypke’ op de markt. Onder het motto: ‘Genyt, op syn tyd!’

De markt voor speciaal bier is nog steeds in beweging en het blonde Sneker Pypke bier is uitstekend ontvangen bij velen, mede vanwege de uitgesproken smaak. Anders dan bijvoorbeeld de speciaalbieren van grote commerciële brouwerijen. Het Blond en het Tripel bier uit Sneek wordt daarentegen op ambachtelijk wijze gebrouwen. Ook is het goed om te weten dat de bieren door een zorgbrouwerij worden gebrouwen. Daar hebben mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een prima dagbesteding en is het Sneker Pypke tevens maatschappelijk verantwoord.

Zowel aan de inhoud als aan het uiterlijk van het Tripel bier is wederom de nodige aandacht besteed. Voor mensen uit Sneek en de vele bezoekers die de stad jaarlijks trekt, zijn de etiketten prachtig om te zien èn te lezen. Op beide biersoorten staat een bijzonder verhaal over de Waterpoort en de geschiedenis van de stad. Het Sneker Pypke is daarmee een prima promotie voor de Friese 11-stedenstad Sneek en een originele, smaakvolle aanvulling. Om zelf van te genieten of om te geven als (relatie)geschenk.

De Blond en de Tripel speciaalbieren zijn verkrijgbaar in een fust en als flessen van 33 cl. De Tripel is er ook nog in een exclusieve 75 cl. variant. Inmiddels is het bier bij meer dan twintig horecagelegenheden, souvenirwinkels en speciaalzaken in Sneek en omstreken te bestellen. Meer informatie via www.bieruitsneek.nl