Restaurant Houke verrassende aanvulling voor Sneek

Sneek – Vorige week donderdag is Restaurant Houke van start gegaan in Lokaal 55 aan de Oude Oppenhuizerweg in Sneek. Een verrassende aanvulling op het reeds bestaande palet aan restaurants dat Sneek rijk is. Uitbaters Henk en Hanneke Hanenburg, voormalig chefkok van Reitze Spanninga’s ‘t Plein, Uultsje Dijkstra en Terschellingse gastvrouw Maamke van Zwol met haar team, zijn de hoofdrolspelers in dit ‘best bewaarde geheim van Sneek’.

Getrouw aan de filosofie van Lokaal55 dat eten puur, authentiek en streekgebonden moet zijn, is het een intiem restaurant geworden met 30-35 zitplaatsen en een beperkte, maar gebalanceerde kaart, waar Uultsje Dijkstra achter ‘de kachel’ van Houke al zijn inspiratie in kwijt kan. Uiteraard wordt elk gerecht gestoffeerd met een mooie wijn om de wijn-spijs combi het best tot zijn recht te laten komen. Het is dan ook een restaurant in het wat hogere segment.

Geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 17:30 uur. Reserveren (zie Facebook Restaurant Houke) is geen overbodige luxe.