Programma Theater Sneek Week 46

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Meeuw jonge theatermakers – Een beetje duizelig en behoorlijk in de war

Is volleybal een sport waarvoor je je moet schamen? Word je later net zo ongelukkig als je ouders? Kun je op je veertiende nog worden voorgelezen door je moeder? Is het hebben van een tropisch zeeaquarium een rare hobby? Moet je nu al weten wat je later worden wil?

Geïnspireerd op highschool-klassiekers als Dazed & Confused en Fast Times at Ridgemont High maakt Meeuw Jonge Theatermakers een locatie-productie in een schoolgebouw. De voorstelling neemt je mee langs verlaten klaslokalen en lange gangen. Naar de wereld van

twaalf jonge mensen in de meest verwarrende tijd van hun leven: die van de middelbare school. De ultieme voorstelling over het bijstellen van verwachtingen en dromen die niet crash-bestendig blijken te zijn. Voor iedereen die nog op school zit, ernaar terugverlangt of juist blij is dat ie er nooit meer naar terug hoeft!

Toneel // di 13 november en wo 14 november // 19:30 uur // UITVERKOCHT // Op locatie

Erik Krikke – Operatie Geslaagd

De muzikale theatervoorstelling Operatie Geslaagd komt naar Sneek! Wereldberoemde en eigengemaakte songs en waargebeurde verhalen over de impact van traumatische ervaringen zullen klinken tijdens deze indrukwekkende voorstelling. Sterke samenzang, smaakvolle arrangementen en indrukwekkende verhalen, u beleeft het allemaal. Operatie Geslaagd gaat over keihard vallen, maar vooral over weer opstaan: na jaren van stilzwijgen begon voor Erik zijn grootste gevecht. Hij moest de strijd aangaan met zijn herinneringen, maar bovenal met zichzelf.

Theatershow // vr 16 november // 20.15 uur // € 20,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Thomas Verbogt en Beatrice van der Poel – Montere Weemoed

De perfecte zaterdag namiddag beleef je bij Theater Sneek. Onderuitgezakt genietend met een drankje in onze comfortabele Noorderkerkzaal, luisterend naar de weemoedige Nederlandstalige liedjes van singer-songwriter Beatrice van der Poel, afgewisseld met de komische verhalen van auteur Thomas Verbogt. Montere weemoed gaat over kleine belevenissen met grote gevolgen en vaak ook over het toeval dat geluk heeft. Dolkomisch, ongedwongen muziektheater waar je voor één keer met een wijntje in de zaal van genieten mag.

Thomas en Beatrice brengen een hartverwarmende collage van prachtige weemoedige liedjes en komische verhalen, als altijd, over tintelend verlangen, alledaagse waanzin en melancholie. We gaan er niet in hangen, we zijn opgewekt van nature, tegen alle klippen op.

Kleine belevenissen met grote gevolgen en vaak ook over het toeval dat geluk heet.

Theatershow // za 17 november // 16.30 uur // € 17 inclusief borreltje // Noorderkerkzaal, ingang Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11 // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Topzondag met Koffiegeur – Saks

Het saxofoonkwart ‘SAKS’ bestaat uit vier professionele saxofonisten en zal een gevarieerd programma ten gehore brengen met voor elk wat wils.

Saxofoonkwartet SAKS verzorgt op zondag 18 november de tweede Topzondag met Koffiegeur van het seizoen 2018-2019. In de Noorderkerkzaal van Theater Sneek spelen Jildou Renema, Sietske Trinks, Marrich Noordmans en Atrium-docente Miriam Stoffelsma stukken van onder meer Edvard Grieg, Alexander Borodin, Astor Piazzolla, Gavin Whitlock, George Gershwin, Edward Elgar, Guillermo Lago en Mike Curtis.

Op het programma staan onder meer ‘Hochzeitsdag auf Troldhaugen’ (Edvard Grieg, arr. Peter Vigh), ‘La Muerte del Angel’ (Astor Piazzolla, arr. Johan van der Linden), ‘Celtic Suite’ (Gavin Whitlock), ‘Nimrod’ (Edward Elgar, arr. JJ Ashley), ‘Ciudades’ (Guillermo Lago), ‘An American in Paris’ (George Gershwin, arr. G. Capuccio) en ‘Klezmer Tryptich’ (Mike Curtis).

Muziek // zo 18 november // 11.30 uur // € 10 // Noorderkerkzaal, ingang Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11 // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Nootstroom – Italiaanse opera yn Fryslân

Tijdens een sfeervol Italiaans operagala kan je genieten van de bekendste Italiaanse melodieën, uitgevoerd door internationale solisten, operakoor en een groot professioneel symfonieorkest.

Theater Sneek wordt voor deze gelegenheid ´Het Operatheater van Fryslân’. Een feestelijke afsluiting van Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 in Sneek.

Op het programma staan meeslepende opera-aria’s, liefdesduetten, ouvertures, operakoren en intermezzi. Natuurlijk mogen de bekende aria´s O Mio Babbino Caro en Nessun Dorma niet ontbreken. Na de voorstelling is de foyer veranderd in een klassiek gala, inclusief bubbels. Men wordt opgeroepen ook in kledingkeuze voor ‘gala’ te kiezen.

Muziek // zo 18 november // 14.30 uur // € 23,50 inclusief bubbels en gala // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400