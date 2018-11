Opstigings werkenbere komeedzje yn Folsgeare

Folsgeare- Opstigings” is in fleurige foarstelling fan de Sterke Froulju. It is in jûn wille foar manlju en ek foar froulju. Dizze foarstelling is in seksy, swingende en werkenbere komeedzje troch fjouwer froulju dy’t witte wêr’t se ‘t oer ha.

Wa kent it net: samar bloedhjit, it swit brekt dy út, do wurdst wat ferjitlik, hast lêst fan wikseljende stimmings, mood swings. It komt allegearre foarby yn de foarm fan bysûndere sketskes en sankjes en dat mei swingende humor.

17 november 20.00 uur

Doarpshûs “Yn ‘e Lijte” te Folsgare

Kaarten eventueel reserveren tjdijkstra@home.nl