Koudum- De gemeentelijke begraafplaats in Koudum heeft een gedenksteen voor de ‘nooit vergeten kinderen’ gekregen.

De vlinderrots is afgelopen vrijdag onthuld, tijdens de lichtjestocht op Allerzielen. Op de steen mag een glazen vlinder geplaatst worden voor het stil geboren kind dat in het verleden geen grafje heeft gekregen of dat geen grafje meer heeft.

Karin Spijkerman is de initiatiefnemer. Rondom de steen hebben de medewerkers van de gemeente SWF planten aangeplant die vlinders aantrekken. Voor informatie over het plaatsen van een vlinder kan je contact met ons opnemen door te bellen naar 0515 140515.