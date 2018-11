Lustrum On Stage beroepenfeest

Sneek- Vandaag werd voor de vijfde keer het Beroepenfeest van VMBO On Stage in Sneek georganiseerd. Leerlingen van het Nordwin College (VMBO) locatie Sneek, Marne College locatie Bolsward, Bogerman locaties Sneek, Balk en Koudum en RSG Magister Alvinus te Sneek, Praktijkonderwijs de Diken te Sneek en het ISK te Sneek waren aanwezig.

Met elkaar zo’n 900 leerlingen van de onderwijsinstellingen mochten in twee matches in gesprek met werkgevers. De manifestatie werd geopend door wethouder Stella van Gent en Jeanine IJtsma, organisatrice richtte het woord ook nog tot de deelnemers. De gemeente SWF was niet alleen in de persoon van onderwijswethouder Van Gent vertegenwoordigd, ook burgemeester Jannewietske gaf acte de présence, wat zeer op prijs werd gesteld door de organisatie.