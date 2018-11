Sneek- Getuigenoproep Sneek. Op dinsdag 6 november tussen 03:00 en 04:45 uur is er een inbraak geweest in de VIP Shop gevestigd aan de Oosterdijk 40 te Sneek. Heeft u iets gehoord of gezien? Dan graag contact opnemen met de politie in Sneek via telefoonnummer 0900-8844 ovv registratienummer 2018292536