Sneek- De vergadering van de gemeenteraad, die gepland stond voor komende donderdag, 8 november, is verplaatst naar maandag 12 november. Dit in verband met de uitvaart van de partner van PvdA-raadslid Djoke de Jong. De geplande gemeenteraadsvergadering wordt nu gehouden op maandag 12 november om 16.30 uur, met een pauze van 18.15 uur tot 19.15 uur in het Bestjoershûs aan de Marktstraat nummer 1 in Sneek.