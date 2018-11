Bewolking en zon

Sneek- Het zonnetje kreeg gisteren geen kans en ook vandaag start met aardig wat bewolking waaruit zelfs nog wat druppels uit kan vallen. Wel komt ze deze dinsdag meer en meer tevoorschijn en met een zuid tot zuidoostelijke wind, wordt vrij warme lucht naar onze regio meegenomen. Zo zien we de temperatuur naar een 15 graden stijgen, nog een klein beetje nazomer in de herfst.

Komende nacht zijn er opklaringen, 7 graden als minimumtemperatuur.

Morgen start met zon, later neemt de bewolking toe, denk dat we het tot de avond droog houden. Met een toenemende zuidoost tot zuidelijke wind, op het Sneekermeer matig tot vrij krachtig in de middag, wordt het toch nog een 15 graden.

Donderdag verloopt droog, wel iets minder zacht met 12 graden.

Kijken we even vooruit naar de dagen daarna, dan wordt het wisselvalliger met vooral in het weekend nattigheid.