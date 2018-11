Zaterdag: Opkomst nieuwe Prins(ses)en van De Oeletoeters

Sneek- Zaterdag a.s. 10 november, is het zover. De opkomst van de nieuwe Jeugd- en Prins Carnaval van C.V. De Oeletoeters! Wie o wie zullen het zijn?? De Oeletoeters hebben er alvast erg veel zin in! ‘s Middags is als eerste de jeugd aan de beurt. Tijdens deze middag treedt Jeugdprins Thom de Eerste af en wordt de nieuwe Jeugdprins(es) bekend gemaakt. Alle jeugd is vanaf 14:11 uur welkom! En natuurlijk de (groot)ouders ook.

‘s Avonds vanaf 20:30 uur nemen we eerst afscheid van Prins Wietze de Eerste. Zijn carnavalsjaar zit er dan op en gaat plaats maken voor ‘de nieuwe’. Om precies ‘elf over elf’ (23:11 uur) wordt bekend gemaakt wie de nieuwe Prins Carnaval van De Oeletoeters is geworden!

Lijkt het je leuk om hierbij aanwezig te zijn? Wees welkom in onze Residentie de Hofnar in ‘t Convenant, ingang Worp Tjaardastraat (tegenover tankstation). Voor verdere informatie, check ons op Facebook!

Foto: Jan Douwe Gorter