Wibo’s Eatcounter in Sneek op 16e plek in de Cafetaria top 100

Sneek- Het is Wibo’s Eatcounter,gevestigd aan de Keizersmantel 433 te Sneek,wederom gelukt een plek in de Cafetaria top 100 te bemachtigen.

Waren ze vorig jaar al blij met 68ste plek, deze jaargang stegen ze naar plek 16! Volgens Steffan van Dalen, mede eigenaar,smaakte de 68ste plek vorig jaar naar meer en de verbouwing/restyling eerder dit jaar, gaf nog meer elan.

“Er heerst een vertrouwde sfeer en de medewerkers zijn zeer betrokken, een bedrijf om terug te komen’, luidt de algemene conclusie in het vakjuryrapport. ‘De inrichting is thematisch, met (uiteraard) Friesland en haar skûtjes, over de routing is duidelijk nagedacht en alles is spic en span.”

“Aan de marketing is veel aandacht besteed. De website die we vorig jaar misten, is nu online. De inhoud is nog wat summier, maar dat is vast de volgende stap. En omdat mensen de zaak maken, mag deze zin uit het rapport niet ontbreken: ‘De medewerkers zijn de beste promotie voor het bedrijf. Ze hebben zeer veel interesse in de gasten.’ Wat een mooi vak is fastservice toch!’