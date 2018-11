Transit van Christian Petzold in Filmhuis Sneek

Sneek- Franz Rogowski (Victoria) en Paula Beer (Frantz) spelen de hoofdrollen in Transit, een speelfilm van Christian Petzold (Phoenix, Barbara) naar de roman van Anna Seghers die ze schreef in ballingschap. Transit kreeg in Berlijn lovende recensies van de internationale pers en was er genomineerd voor de Gouden Beer.

Filmbeschrijving

Het Duitse leger nadert Parijs. Georg, een Duitse vluchteling, weet op het laatste moment te ontsnappen naar Marseille. In zijn bagage belanden een manuscript, brieven en een visum van de Duitse schrijver Weidel. Wanneer Georg in de Franse havenstad wordt aangezien voor Weidel, neemt hij zijn identiteit aan om een felbegeerde plek te bemachtigen op een schip naar Mexico. Maar als hij de mysterieuze Marie ontmoet, raken zijn plannen in de war.

De film speelt zich af in Marseille, waar vluchtelingen van zowel toen als nu elkaar ontmoeten en rondzwerven. Hun verhalen vormen tezamen een eeuwige tussenruimte.

Afkomstig uit Duitsland

Te zien op dinsdag, 06 november 2018 om 20:00

Genre Drama

Speelduur 101 minuten