Plezier staat voorop bij Seniorenevenement Badminton Combinatie Sneek’97

Sneek- Op zondag 4 november 2018 werd het eerste Seniorenevenement van Badminton Combinatie Sneek ’97 gehouden. Een evenement, geen toernooi, omdat plezier en gewoon gezellig wedstrijden spelen de belangrijkste doelstelling is.

Met een fantastische opkomst van 44 deelnemers van 8 verschillende badmintonverenigingen, had de organisatie er een hele klus aan om de wedstrijden zo gelijk mogelijk in te delen. Niet alleen qua speelsterkte maar ook een leuke mix maken van deelnemers uit de verschillende verenigingen. Wat heel erg leuk was, was dat een 6-tal spelers uit St. Annaparochie speciaal gevraagd hebben gekoppeld te worden aan een speler van een andere vereniging. Dat werden spelers van BCS’97.

Met 2 sterke (competitieniveau) poules van 5 teams en 2 poules met recreanten van 6 teams werd het een intensieve middag. In 6 speelrondes van 20 minuten en 5 minutenpauze werden 50 mooie wedstrijden gespeeld.

Het organiserend comité heeft voor deze editie bedacht om de winnaars en de laatste in poule een leuke herinnering te geven.

Tijdens de gezellige afsluiting werden de prijzen overhandigd onder genot van een hapje en drankje.

BCS’97 zal gezien deze succesvolle editie volgend jaar zeker weer het evenement organiseren. Daarbij worden bovenal (recreatieve) badmintonners uit de gemeente Sûd-West Fryslân uitgenodigd.

Meer informatie over het evenement en badmintonnen zie www.bcsneek.nl