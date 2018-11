Nijland moet meerdere erkennen in Blauw Wit ’34

Nijland- VV Nijland kreeg zaterdag op zeer ongelukkige momenten tegentreffers te verwerken en liep de hele wedstrijd achter de feiten aan tegen het sterke Blauw Wit ’34. De bezoekers scoorden na 5 minuten de 0-1, maakten net na rust de 0-2 en wonnen uiteindelijk verdiend met 0-3.

Zonder de zieke Jildert de Boer nam VV Nijland het zaterdag op tegen titelkandidaat Blauw Wit ’34. De Leeuwarders begonnen in een hoog tempo en lieten de bal snel rondgaan. VV Nijland moest al na 5 minuten het openingsdoelpunt slikken. Een corner werd bij de eerste paal verlengd en viel voor de voeten van Romar van der Leij. Tussen een woud van benen tikte Van der Leij de 0-1 binnen. Een fikse domper voor Nijland, dat al snel in de achtervolging moest. Gesteund door de fanatieke aanhang langs de lijn kwam VV Nijland na een kwartier spelen wat beter in de wedstrijd. Zo nu en dan werd er aardig gecombineerd en de gebroeders Kooistra zorgden voor de nodige aanvallende impulsen. Het was mooi om te zien hoe de spelers van Nijland passie en energie in de wedstrijd legden, steeds meer in de duels kwamen en het de Leeuwarders een paar keer lastig maakten.

Blauw Wit ’34 had het meeste balbezit en kwam een paar keer gevaarlijk in en rond het 16-metergebied van Nijland. Met name Bob Schepers was continu dreigend. Peter van Dalfsen stond goed te keepen en greep kordaat in bij een gevaarlijke mogelijkheid van Dion Rooze. Even later keerde de Nijlander sluitpost een schot van Schepers. Nico Pieter Bonnema kreeg de beste Nijlander kans om te scoren. Hij schatte een prachtige voorzet van Arjan van der Wal op waarde, timede prima en kopte vanaf een meter of elf steenhard naast. Sjoerd Tjalsma probeerde het met een afstandschot, maar zijn poging was een eenvoudige prooi voor de doelman, die even later ook een schot van Bonnema klemvast pakte. De keeper van Blauw Wit ’34 greep ook nog een paar keer goed in bij enkele gevaarlijke voorzetten van Nijland. In de tweede helft wilde Nijland het aardige spel tegen deze sterke tegenstander een vervolg geven. De ploeg kwam van een koude kermis thuis. Blauw Wit ’34 scoorde in de 47ste minuut de 0-2. De Nijlander defensie bleek niet in staat een razendsnelle uitbraak van de Leeuwarders af te weren. Een scherpe voorzet vanaf links werd bij de tweede bal net binnengehouden, teruggelegd en bij de eerste paal binnengetikt. Deze vroege goal in het tweede bedrijf werkte wat verlammend op de Nijlanders, die het uitzicht op een resultaat zagen vervagen.

Het duurde lang voordat Nijland weer dreigend werd op de helft van de tegenstander. Blauw Wit ’34 controleerde de wedstrijd en was dominant, zonder dat het grote kansen kreeg om de score verder op te voeren. Een kleine 10 minuten voor tijd maakte Bob Schepers vanaf de stip de 0-3. Nadat de voormalig profvoetballer een paar Nijlanders te snel af was, werd hij binnen de beruchte lijnen onrechtmatig van de bal gezet. De uitstekend leidende scheidsrechter Agricola kon niet anders dan naar de stip wijzen. Schepers schoof de bal beheerst in de hoek, al zat Van Dalfsen er nog dichtbij. Na de 0-3 kreeg Nijland nog een goede kans om de eer te redden. Nico Pieter Bonnema werd uitstekend weggestoken door invaller Tsjeard Weersma. Bonnema’s poging met rechts werd knap gepareerd door de Leeuwarder doelman, die even later ook het afstandschot van de prima spelende Mente de Boer kon oprapen. Op dat moment was al lang en breed duidelijk welke ploeg er met de overwinning vandoor zou gaan.

Bron: webmaster vv Nijland