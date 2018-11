Neptunia’24 heeft de smaak te pakken

Sneek- De waterpoloheren van Neptunia’24 zijn er dit weekend weer in geslaagd om drie punten te behalen. In een volgepakt ‘it Rak’ in Sneek werd het in een gemakkelijke wedstrijd 11-6 voor de ploeg van speler/coach Arjen van Leeningen.

De tegenstander van zaterdagavond was Nunspeet, een promovendus en volledig onbekend voor de Sneeker equipe. Qua punten stonden beide ploegen dicht bij elkaar maar dat was in het water niet echt te zien.

Neptunia speelde een goede wedstrijd, creëerde veel kansen en liet de tegenstander tot aan de derde periode eigenlijk kansloos. In die beruchte derde periode waren de Snekers ietwat slordig en daar wist Nunspeet van te profiteren. Daarna ging de spreekwoordelijke tent op slot en hadden de gasten continu het nakijken.

Doelpunten Neptunia’24: Rutger van Leeningen (4x), Rick Lunter (3x), Arjen van Leeningen, Dennis van der Veldt, Edwin de Boer en Niels van der Zweep (allen 1x)