Karateka Gert-Jan Pels wint So-Kyokushin Nordic Friendship Tournament

Humlebaek- Karateka Gert-Jan Pels van Sportclub F en F The Inner Way heeft afgelopen zaterdag de eerste editie van het SO-Kyokushin Nordic Friendship Tournament op zijn naam gezet. Zo’n 70 deelnemers afkomstig uit Denemarken, Italië, Noorwegen en Nederland deden eveneens een gooi naar de titel.

In de eerste ronde nam hij het op tegen Frederico Ferrari en zette deze partij om in winst door met goed geplaatste lage cirkelschoppen een waze ari (half-punt red.). In de tweede ronde was de boomlange en 101 kilozware Noor Jon Fredrik Finnsrud. Met een uitgekiend ‘battleplan’ maakte Gert-Jan binnen de officiële speeltijd een voortijdig einde aan de kampioensaspiraties van de Noor. Nu was Gert-Jan aanbeland in de finale waarin hij het opnam tegen de lokale favoriet Alexander Nikolajsen. De finale bleek een ware thriller waarin het aanwezig publiek op het puntje van de stoel zat mee te genieten van snelle combinaties van stoten en slagen die over en weer gingen. Uiteindelijk – na het maximale aantal verlengingen – zette Gert-Jan het toernooi op zijn naam.