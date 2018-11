Sneek- Zaterdag 10 november is er weer een jamsessie. Na een lange pauze is er weer de mogelijkheid om je zang of instrument kunsten aan het publiek te tonen.

Stem je gitaar, smeer je keel, kom langs en doe mee, of geniet van de muzikale prestaties van anderen. De basisband bestaat uit: Rob Taekema, Herman Frank en Johannes Blanksma.

Aanvang 17.00 uur – 21.00 uur. Versterkers en drumstel aanwezig