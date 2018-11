Folksensatie The Kilkennys 25 november in Theater Sneek

Sneek- Iedereen die een concert van de Ierse folkgroep the Kilkennys heeft meegemaakt, is het er over eens dat de band een live sensatie is. In de bewerkingen van The Kilkennys krijgen klassiekers als ‘Whisky in the Jar’ en ‘The Wild Rover’ een totaal nieuw leven. Op 19 oktober jl. verscheen hun nieuwe album, getiteld ‘Blowin’ In The Wind’. Met daarop wederom hun ultieme handtekening, namelijk bewerkingen van bestaande liedjes in de beste Ierse traditie. Op 25 november wordt Theater Sneek dan ook ondergedompeld in een grote Ierse pub!

De vrienden uit de Ierse stad Kilkenny deelden hun passie voor muziek, stichtten een band en zetten menig pub op stelten. Twaalf jaar later heeft het viertal zijn repertoire vanuit de pubsferen naar wereldniveau getild en hebben ze een grote schare fans in heel Europa en tot in Boston, New York en Las Vegas. De formule achter het succes is de unieke blend tussen de bandleden, die vocaal en instrumentaal net zo bij elkaar horen als de whisky en het glas.

Naast Dave Cashin bestaat the Kilkennys uit gastspeler Mick Martin en vaste leden Robbie Campion en Tommy Mackey. Zoals de naam al zegt zijn de muzikanten geboren en getogen in de Ierse plaats Kilkenny. “Toen we met deze groep van start gingen, waren we meteen heel serieus,’’ vertelt Cashin. “En dat is ons tot nu aardig gelukt, voegt hij er lachend aan toe. “Ons publiek groeit gestaag over de hele wereld en het lijkt erop dat we steeds meer erkenning krijgen.’’

De groep is ontdekt door Dolphin Records, een platenmaatschappij die ook Ierse legendes als Mary Black, Liam Clancy en Dolores Keane onder z’n hoede heeft. Wat dat betreft verkeren de muzikanten op platengebied in goed gezelschap.

Bands als The Dubliners en The Clancy Brothers zijn lichtende voorbeelden voor The Kilkennys. “Van bestaande traditionals wisten ze iets heel eigens te maken, waardoor het leek alsof ze alleen eigen nummers speelden. The Kilkennys willen die traditie voortzetten en levend houden. Eigenlijk zijn wij de fakkeldragers van the Dubliners en the Clancy Brothers ’’, aldus Cashin tot slot.

Theater Sneek

Zondag 25 november

Aanvang 14.30 uur

Foto: Wim Lanser