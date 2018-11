ESBC Menhir wint na verlenging van Pink Stars

Groningen- De basketballers van ESBC Menhir moesten zaterdagmiddag in Groningen overuren maken om de punten te pakken. Tegen Pink Stars stond het na reguliere speeltijd 53-53. In de verlenging hielden de Snekers het hoofd koel en pakten ze de overwinning: 59-68.

De Pink Stars zijn op het laatste moment toegevoegd aan de competitie en dit seizoen het enige team dat in Groningen speelt. Menhir mocht dus weer eens optreden in sporthal Vinkhuizen. De thuisploeg had moeite om de start van de wedstrijd te organiseren en kreeg hulp van Menhirspeler Jan Weerts om het digitale scoresysteem op gang te krijgen. Door het oponthoud startten de Friezen ongeconcentreerd en in de beginfase liepen ze dan ook achter de feiten aan. De achterstand werd echter al in het eerste kwart ongedaan gemaakt en bij rust leidde Menhir met 20-32.

De pauze deed de Snekers geen goed en de stevig spelende thuisploeg kwam weer langszij. Er ontspon zich een spannende strijd die tot het laatste moment van de officiële speeltijd duurde. Menhir stond twee punten voor, maar in de zoemer volgde de gelijkmaker voor de Pink Stars en daardoor was een verlenging noodzakelijk.

Daarin dreigde de wedstrijd vanwege de spanning een aantal keer te ontsporen, maar de Snekers gingen het best om met die spanning en drukten door voor de overwinning. Topscorers waren Ali Carti (21) en Danny Nowee (16).

Vrijdag speelt Menhir in de Sneker Sporthal tegen het bovenaan staande Oaters Joure. De wedstrijd begint om 20.45u.