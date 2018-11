Eerst nog bewolking

Sneek- Na een vrij zonnig weekend met koude nachten, stroomt komende dagen met een zuidelijke stroming warmere lucht naar onze regio. Helaas wil dat nog niet betekenen dat het volop zonnig wordt, ook hoge bewolking wordt meegenomen. In de nacht en vroege ochtend is er tevens kans op mist.

Vandaag is de wind nog wat oost tot zuidoost en bewolking vanuit Duitsland speelt ons parten. Opklaringen in het zuiden van het land komen echter wel dichterbij en kunnen ons later bereiken. De temperatuur komt op 11 graden uit.

Komende nacht is er kans op mist en daalt de temperatuur naar een 6 graden.

Morgen gaat de temperatuur richting de 15 graden. Naast sluierbewolking zien we ook de zon, dit bij een zuidoostelijke wind die zwak in de morgen is, in de middag af en toe matig.

Woensdag eerst zon, later meer bewolking en in de avond zou hieruit wat regen kunnen vallen. Met 14 graden prima herfstweer.