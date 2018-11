Sneek – Een aantal bruggen in de binnenstad van Sneek heeft al een tijdje weer een officiële naam. In de volksmond hebben deze bruggen al namen, die vooral bekend zijn bij de oudere Snekers. Nu worden deze officieel vastgelegd, in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

Laura van der Weide, binnenstadbewoonster, zette vandaag het volgende bericht in onvervalst Snekers op haar fb-pagina: “Kom ik krekt thús fan myn werk, staan d’r 2 mannen fan de Gemeentewerken op un ponton bij de bruch. Ik docht wat doën dy dêr nou? Binne se de naambordsjes an ut ophangen dy’t bij de bruch hore. In dit gefal dus de Bokkensbrug. Kyk, dat is nou leuk!”

We zijn het helemaal met Laura eens!

Het gaat om vier bestaande bruggen aan de Suupmarkt en het Kleinzand met de namen Eierbrug, Bokkensbrug, Biesketorenbrug en Jousterpijp. De naambordjes zijn vandaag aangebracht.

De namen Biesketorenbrug (halverwege het Kleinzand) en Jousterpijp relateren aan de plek: de eerste ligt ter hoogte van de Biesketorensteeg, de tweede aan de Jousterkade. De Bokkensbrug (de overkluizing van de Gedempte Poortezijlen) is vernoemd naar de brugwachter destijds. De naam Eierbrug (ter hoogte van het Schaapmarktplein) verwijst naar de tijd dat rondom deze plek levendig handel werd gedreven in kippen- en kievitseieren.

Over de aanpak van het achterstallig (verf-)onderhoud aan o.a. De Koningsbrug hebben we tot nu toe nog niets vernomen.

Foto: fb-pagina Laura van der Weide