De bal rolt weer …. (extra) voorbeschouwing 7 november

Sneek- Sneek Wit Zwart ZM dat afgelopen zaterdag in de derby tegen Waterpoort Boys niet verder kwam dan nul-nul, is samen met de zondagtak van de wit-zwarten nog actief in de districtsbeker noord en in de eerste ronde van de KO-fase stuit de ploeg van trainer Niels Boot komende woensdag op LVV Friesland.

Een lichte teleurstelling viel afgelopen zaterdag na het gelijkspel tegen Waterpoort Boys waar te nemen, omdat de titelkandidaat met de puntendeling niet veel opschoot. In dat kader is het wellicht wel aangenaam dat de favorietenrol in de bekerwedstrijd van komende woensdag tegen Lvv Friesland een keer niet op de schouders van Niels Boot en zijn mannen drukt, maar op die van de derdeklasser uit Leeuwarden

ZET EM dankt de kwalificatie voor de eerste ronde vooral aan SV Mulier dat tegen Arum in de slotfase van de laatste poulewedstrijd een 4-1 achterstand ongedaan maakte. Na de remise tegen Arum (5-5) waren de nipte zege’s tegen SV Mulier en De Wâlde daardoor net voldoende voor deelname aan het hoofdtoernooi. Wat dat betreft had Lvv Friesland minder problemen, want na afgetekende zege’s op vijfdeklasser Kloosterburen (6-0) en de inmiddels opgeheven zondagtak van Zwaagwesteinde (8-1) had men in de allesbeslissende wedstrijd tegen het eveneens in de vierde klasse uitkomende Eenrum aan een treffer van Nick Veenstra voldoende om de poulewinst veilig te stellen.

Lvv Friesland komt het laatste decennium overigens in de derde klasse uit, zulks met uitzondering van het seizoen 2013-2014. Nadat een seizoen eerder op soevereine wijze de titel naar sportpark Nijlan was gehaald, acteerde de in 1905 opgerichte club een seizoen lang in de tweede klasse. Dat avontuur eindigde destijds in de nacompetitie, waartoe de Leeuwarders op basis van een minder doelsaldo werden veroordeeld.

In de derde klasse waren de prestaties overigens sterk wisselend. Zo werd men in het seizoen 2016-2017 vierde en dwong men middels een periodetitel deelname aan de nacompetitie af. Tot een hernieuwd optreden in de tweede klasse kwam het echter niet, waarna men vorig seizoen maar net boven de “relegations”-plekken eindigde. Ook dit seizoen lijkt het die kant op te gaan, want na zeven speelronden staat de hoofdmacht met acht punten op plek negen. Die acht punten werden behaald tegen Forward GSAVV, SC Bolsward, Gruno en Nicator, waartegen afgelopen zondag met 0-0 gelijk werd gespeeld.

Die Leeuwarder derby was in ieder geval qua score net zo saai als die tussen de Wéé Péé Béé en Es Wéé Zet, al mag trainer Boot als excuus aanvoeren dat hij het afgelopen zaterdag zonder erkende krachten als Thijs Goes, Tim Posthuma en Joey Westerhof moest doen. Of zij woensdag hun opwachting zullen maken, is bij het componeren van deze voorbeschouwing niet bekend en dus is het afwachten, welke toetsen de technische staf bij de compositie van de elf kan gebruiken. Van die toetsen zijn er zo bleek afgelopen zaterdag, een aantal die een hoger niveau nog gemakkelijk aankunnen. Hoewel we Sneek Wit Zwart ZM hiervoor al de rol van underdog hebben toebedeeld, maakt dat het bekerduel van woensdag tegen het hoger gekwalificeerde Lvv Friesland nu ook weer niet tot een onmogelijke opgave en zeker niet als de bemanning van Boot completer is dan afgelopen zaterdag.

Foto: Nico Altenburg

Bron: http://pengel.weebly.com/