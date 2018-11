Christella Janse van Rensburg uit Goënga  winnares  Elite Model Look Nederland 2018

Amsterdam- Zaterdagavond vond de Nationale finale van Elite Model Look plaats in de Beurs van Berlage, waar Christella Janse van Rensburg en Olivier Hagen werden gekozen als winnaars. Tijdens deze finale werden uit 16 finalisten de winnaars gekozen die Nederland mogen vertegenwoordigen tijdens de 35ste editie van de Elite Model Look Wereld Finale. Zij maken kans op een internationaal contract bij Elite World ter waarde van €150.000,-.

De 8 meiden en 8 jongens bereikten de finale na te zijn geselecteerd tijdens één van de zeer populaire landelijke Elite Model Look casting-dagen. Tijdens de finale werd door de talenten gestreden op de professionele catwalk onder het toeziend oog van pers, genodigden en een internationale jury bestaande uit fashion en beauty professionals:

– Julia Haart: Group Board Director and Chief Creative Officer of Elite World Group

-Vick Mihaci: President Elite Model Management Worldwide

-Nodar Beghiyl: Directeur Elite Model Look Nederland

– Suzanne Pots: Directeur Elite Amsterdam

– Mauro da Silva: Directeur Elite Amsterdam

De finale werd gehost door Lieke van Lexmond. Social Media ster Nochtli Peralta Alvarez deed als reporter uitgebreid backstage verslag van Elite Model Look, dat terug te zien is op het Youtube en Instagram kanaal van Elite Model Look. De kleding styling was in handen van Danie Bles en de hairstyling werd verzorgd door luxe haarmerk Goldwell. Uiteindelijk wisten Christella en Olivier de vakjury te overtuigen met hun uitstraling, schoonheid, charme, elegantie en persoonlijkheid.

Christella en Olivier gaan namens Nederland samen met de Elite Model Look winnaars uit veertig ander landen deelnemen aan het meest prestigieuze fashion model-evenement van het jaar: de Elite Model Look Wereld Finale.

Goldwell Premium Partner

Met ingang van deze editie is Goldwell de nieuwe Premium Partner van Elite Model Look Nederland. Het exclusieve en internationale kappersmerk werkt wereldwijd voor en met stylisten en fashionexperts. Het merk ondersteunt de Elite Model Look kandidaten, vanaf de eerste castingdagen, tijdens de bootcamp, en tot en met de finale.

Over Elite Model Look

Elite Model Look is de beroemdste en meest prestigieuze internationale modellenzoektocht ter wereld en vindt dit jaar voor de 35e keer op rij plaats. Elite Model Look trekt jaarlijks meer dan 400.000 deelnemers uit 800 steden, 40 landen en vijf continenten en biedt jongens en meisjes een unieke kans om binnen te treden in de modellenwereld. Over Elite World Elite, opgericht in 1972, is het grootste modellenbureau ter wereld. Elite vertegenwoordigt meer dan 2.000 modellen in vijf continenten. Elite is een merk met activiteiten in drie verschillende bedrijfstakken waaronder high-level modellenmanagement, Elite Model Look en Elite world-class licensing. Topmodellen zoals Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Heidi Klum, Gisele Bündchen, Adriana Lima en vele andere gevestigde namen begonnen hun carrière bij Elite.

Elite Model Look Nederland 2018 wordt mede mogelijk gemaakt door onder andere Goldwell Benelux (www.goldwell.nl), Jaguar Land Rover Nederland (www.jaguar.nl) l (www.landrover.nl) & Jaguar Land Rover dealer Kimman Amsterdam en Haarlem (www.kimman.nl)

Fotobijschrift: De winnaars Christella en Olivier samen met jurylid Julia Haart en host Lieke van Lexmond.

Fotocredits: Michael Graste