Berenloop op Terschelling trekt ook veel Snekers en Súdwesthoekers

Terschelling- Titelverdediger Riekele Kobus uit Heerenveen is zijn titel kwijtgeraakt bij de marathon van Terschelling. Jan Stuursma uit Sappermeer heeft de Berenloop gewonnen. Kobes zat er dichtbij, maar moest Stuursma laten gaan. “Ik moest onderweg even een plasje plegen, en daarna kwam ik er niet meer bij”, zei hij na afloop voor de microfoon van Omrop Fryslân.

Ylona Kruis derde vrouw

Ylona Kruis (foto Freark Wijma) uit Heeg was de derde vrouw die over de eindstreep kwam. “Het is brons, maar het voelt als goud”, zei ze na afloop. “Dat ik zo word onthaald, geweldig.” De nummers één en twee, Marjan Oostinga en Hinke Schokker, waren een maatje te groot voor Kruis. “Dat wist ik maandag al. Ik ben super-tevreden.”

Er waren zaterdag, toen de Kleintje Berenloop gehouden werd, en gister tijdens de halve en hele marathon ook veel Snekers en Súdwesthoekers onder de deelnemers.