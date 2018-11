Atelier-Sneek viert 10-jarig jubileum

Sneek- Atelier-Sneek bestaat in december 10 jaar en wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om Sneek en omstreken nader kennis te laten maken met haar diensten en mogelijkheden.

Het atelier is gevestigd aan de Zeilmakersstraat 31 H in Sneek en is eigendom van Wiesje Wierda, al 30 jaar coupeuse. In het verleden voor diverse bruidsmodehuizen gewerkt, nu biedt zij al 10 jaar deze maak- en vermaakservice als zelfstandig coupeuse. Hiervoor kun je op afspraak terecht.

Ook voor (dames) maatkleding bent u van harte welkom.

In het atelier is een bescheiden voorraadje stoffen, waaronder satijn. Daarnaast zijn er veel stof- en kant staaltjes beschikbaar om een keus uit te maken. Het is zelfs mogelijk om een eigen ontwerp kant te laten maken aangezien Wiesje zich aan het bekwamen is in Broderie d’Art- een couture techniek.

Afgelopen zomer is ook hard gewerkt aan een basiscollectie bruidsmode, naar het mix en match principe. Deze collectie heeft de naam B-AS gekregen: Bruidsmode Atelier-Sneek

Aanstaande bruiden zijn meer dan welkom om op afspraak hun eigen trouwjurk samen te stellen. Een helemaal eigen ontwerp is uiteraard ook mogelijk.

Zondag 25 november is er een open atelier waarvoor Wiesje u graag wil uitnodigen. Tussen 13.30 – 16.30 uur bent u meer dan welkom om gewoon eens kennis te maken met Atelier-Sneek!