Volop muziek bij It Podium te IJlst

IJlst- In navolging op de bluesworkshop die wekelijks in It Podium te IJlst wordt gegeven starten de initiatiefnemers op 30 november a.s. met de eerste “Bloesjoen”. De APK Bluesband speelt de sterren van de hemel vanaf 21.00 uur. Anton, Piet en Klaas en vaste gastspeler Henk, hebben echte Hollandse namen maar de muziek van deze heren is van een geweldige Amerikaanse Bluesklasse. De entree voor de “Bloesjoen” is € 5,00 waarbij de eerste koffie/drankje gratis is.

Bandpresentaties



In januari starten de bandpresentaties van de bands die bij It Podium betrokken zijn. Voor muzikanten of andere artiesten zijn er nog mogelijkheden om te repeteren of op te treden bij It Podium.

Dus: hou de agenda in de gaten van It Podium. Kijk op www.stichting-it-podium.nl voor nog veel meer nieuws. Meer informatie? Mail naar info@stichting-it-podium.nl.