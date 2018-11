Sneek Wit Zwart laat dure punten liggen

Sneek-Daar waar Sneek Wit Zwart in voorgaande thuiswedstrijden niet zo heel veel moeite had om het net te vinden, liep de ploeg van trainer Germ de Jong zich gisteravond stuk op GRC Groningen. Nadat de gasten de leiding hadden genomen wist alleen clubtopscorer Gerben Visser op aangeven van Jorn Wester in de Groninger defensie een bres te slaan en met die late treffer hielp hij zijn ploeg alsnog aan een punt.

Dat punt was een schamele oogst. Want Sneek Wit Zwart dat het zonder de geschorste Kevin Huitema moest doen, kreeg tegen GRC Groningen voldoende mogelijkheden om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Zo ook in de openingsfase, toen de Snekers ondanks een paar grote kansen er niet in slaagden om de nul van het scorebord te poetsen. Dat lukte in de rest van de eerste helft ook niet en aangezien GRC in die tijdsspanne niet één keer gevaarlijk voor de goal van doelman Klaas Boersma opdook, werd het eerste bedrijf met een 0-0 stand afgesloten.

Na rust was het aanvankelijk van hetzelfde laken en pak en ook met vers bloed – Melle Kuipers voor Alwin Velds en Stefan Westhof voor Matts Bruining – lukte het Sneek Wit Zwart niet om afstand te nemen. En als je zelf niet scoort, dan doet de tegenstander dat wel en in de 70ste minuut gaf Karim Layeb bij zo’n beetje de eerste, de beste mogelijkheid voor GRC Groningen meteen inhoud aan die oude voetbalwijsheid.

​Die wijsheid vormde voor de technische staf aanleiding om met Jorn Wester nog meer stootkracht binnen de lijnen te brengen en dat zou de wit-zwarten uiteindelijk geen windeieren leggen. Wester was namelijk degene die bij de gelijkmaker het voorbereidende werk voor zijn rekening nam en Gerben Visser in staat stelde om de nul eindelijk weg te poetsen. Het was al weer Visser’s zevende van het seizoen en misschien wel de belangrijkste tot nu toe, want daarmee voorkwam hij niet alleen de nederlaag, maar ook dat DJ Slinger na afloop louter en alleen treurmuziek ten gehore moest brengen.

Ondanks dat men dure punten liet liggen, handhaafde Sneek Wit Zwart dat zaterdag voor de beker in en tegen Scharnegoutum aantreedt en dat op zondag 18 november bij Noordster op bezoek gaat, zich in de top drie van de eerste klasse F

Foto: Nico Altenburg

Bron: http://pengel.weebly.com