ONS Sneek ontwikkelt zich tot factor van belang

Sneek- Het was een matige vertoning, maar dat zal niemand met oranje bloed in de aderen een ongemakkelijk gevoel bezorgen. Integendeel, ONS Sneek bleef dankzij treffers van Klaas de Vries en Ale de Boer tegen FC Lisse voor de derde keer op rij aan de goede kant van de score en ontwikkelt zich dit seizoen in de derde divisie meer en meer tot een factor van belang.

De openingsfase zorgde deze middag niet echt voor een lekker gevoel, want dat was er één zonder goed voetbal en zonder opwindende momenten. De openingstreffer die na iets meer dan een kwartier op het bord verscheen, was zon beetje de eerste doelgerichte poging en ook nog eens veel weg van één uit de categorie “op goed geluk”. Nadat een voorzet van Nick Kuipers met de nodige moeite werd weggewerkt, besloot Oussama Siali na een aanval over veel schijven om maar eens uit te halen en tot ieders verbazing vloog de op het oog houdbare bal in de rechter benedenhoek.

Niet veel later ontsnapten de gasten aan de gelijkmaker, toen Ale de Boer na een fraaie steekpass van Frits Dantuma voor Erik Cummins opdook. De inzet van de routinier belandde echter in het zijnet, waarna het ook de inlopende Yumé Ramos niet lukte om een voorzet tegen de touwen te werken. Toen vervolgens een poging van De Boer vanaf de rand van de zestien net naast de voor hem verkeerde kant van de paal belandde, leek het ondanks een groot overwicht niet de middag van ONS te worden. Op slag van rust werd ten aanzien van die veronderstelling echter de eerste nuancering aangebracht, toen Ramos in de zestien alle tijd en ruimte kreeg en hij met een afgemeten voorzet Klaas de Vries in staat stelde om de gelijkmaker binnen te schieten.

De eerste fase na rust was eigenlijk een kopie van die uit het eerste bedrijf en pas na een kwartier spelen deed zich de eerste mogelijkheid voor. Siali verzond namens FC Lisse een pass over de hele, waarna Luca Tarani vanaf links uithaalde. Daar waar de bal voor rust nog de uiterste hoek belandde, eindigde die nu in het zijnet en daarmee bleef ONS een vergelijkbaar scenario bespaard. Dat bleef ook uit, toen centrale verdediger Nick Kuipers de bal onbedoeld voor Bas Buimer klaarlegde. Diezelfde Buimer kreeg met nog een dikke tien minuten op de klok nog een kopkans, maar Ditewig voorkwam dat de bal in de verre hoek zeilde.

ONS had kort daarvoor na een prachtige pass van Michael Lanting aan de andere kant via Jelle de Graaf de kwaliteiten van doelman Erik Cummins getest. De doelman kwam daarbij als winnaar uit de strijd maar moest zich even later toch gewonnen geven. Een van zijn verdedigers liet zich door Curty Gonzales namelijk de kaas van het brood eten waarna hij Ale de Boer in staat stelde om de 2-1 in het netje te deponeren.

De gasten uit de bollenstreek probeerde vervolgens wel de schade te repareren, maar veel verder dan een afstandsschot van Oussama Siali (hoog over) kwam FC Lisse niet en dat was niet toereikend om het naderende onheil nog af te wenden. Derhalve bleven de bollen in Sneek en met die bollen ontwikkelt ONS Sneek dat op een zesde plaats staat, zich zoals hiervoor al werd vermeld, meer en meer tot een factor van belang.

ONS Sneek – FC Lisse 2-1 (1-1)

Doelpunten: 0-1 Oussama Siali (17.), 1-1 Klaas de Vries (44.) 1-1, 2-1 Ale de Boer (80.)

​Scheidsrechter: D, Schaper

Gele kaart: Yumé Ramos (ONS Sneek)

​Opstelling ONS Sneek: Barry Ditewig, Denzel Prijor, Nick Kuipers, Serge Fatima, Frits Dantuma (71. Michael Lanting), Nick Burger, Ale de Boer, Klaas de Vries, Jelle Jan de Graaf (81. Jan Dommerholt), Yumé Ramos (74. Martijn Barto), Curty Gonzales

Opstelling FC Lisse: Erik Cummins, Lars Rauws (26. Tom Enthoven), Justin Valk, Boyd Stevens, Leroy Oehlers, Oussama Siali, Bert Koomen, Thierry Monteny, Bas Buimer, Rowdy van der Putten (78. Ayoub ait Afkir), Luca Tarani (67. Bryan Iliohan)

Foto: Dirk van der Meer

Bron: http://pengel.weebly.com/