Lytse Spilers LSC 1890 in het nieuw

Sneek- Al jaren lang spelen de jongste voetballertjes van LSC 1890 op zaterdagochtend onderlinge wedstrijdjes. Op 3 november gingen de 20 jongens en meisjes in gloednieuwe shirts de grasmat op, in de kleuren van Nederland, Zweden, Ierland, Frankrijk, Spanje en Engeland. Onder de klanken van de voetbalmars en het Wilhelmus liepen de kinderen met de vlaggen van deze landen naar de kleine veldjes, waarna de strijd los brak.

De 5- en 6-jarigen speelden zoals altijd enthousiast hun drie wedstrijden, waarbij er lustig op los werd gescoord. Of een wedstrijd nu in 5-5 of 6-5 eindigt maakt bij de Lytse spilers weinig uit, plezier in het spel staat voorop! Heeft u kind ook interesse? Aanmelden kan via secretarisjeugd@lsc1890.nl

Foto’s : Allard Schurer