LSC 1890 verliest klassieker

Leeuwarden-LSC 1890 dat al hardop van een periodetitel droomde, is vanmiddag in Leeuwarden zijn ongeslagen status kwijtgeraakt. De formatie van trainer Erik van der Meulen ging in de klassieker tegen LAC Frisia 1883 met 2-0 onderuit en verloor en passant ook centrale verdediger Marco Ahmed die met twee gele kaarten op zak vlak voor tijd de kleedkamer mocht opzoeken.

Vanuit die kleedruimte begon LSC 1890 overtuigend en al in de eerste vijf minuten kregen de Snekers via Lars Bos en Rodi de Boer een paar goede mogelijkheden om de score te openen. De inzet van zowel Bos als van De Boer was echter te ruim bemeten, terwijl de doelman van de Frisianen na een klein half uur met een redding een voorsprong voor “the Blues” wist te voorkomen. Op dat moment had LSC 1890 overigens ook al op achterstand kunnen staan, doch Jesse van Sermondt hield met een prima save de hoofdstedelingen van scoren af.

Dat lukte hem na de wisseling van speelhelft echter niet, want de tweede helft was nog maar kort onderweg toen Stan van der Veen vanuit een hoekschop van Mark den Hartog de thuisclub met het hoofd op voorsprong zette. De Snekers probeerden vervolgens de schade te herstellen, maar bij inzetten van Marco Ahmed en Rodi de Boer lag of de keeper in de weg, of ontbrak de juiste richting. Niettemin leek de gelijkmaker een kwestie van tijd, maar met een kleine tien minuten op de klok profiteerden de Leeuwarders optimaal van de ruimte en na een snelle counter klopt Erwin Wenselaar op aangeven van Hidde Pater doelman Van Sermondt voor de tweede maal.

Nog geen drie minuten later kreeg LSC 1890 een uitgelezen mogelijkheid om de slotfase tot een hectische te maken, doch Floris Bok liet vanaf elf meter na om de aansluiting tot stand te brengen. Daarmee werd het eerste verlies in deze competitie onafwendbaar en al helemaal, toen LSC 1890 na de tweede gele kaart voor Marco Ahmed in de slotminuten met tien man verder moest. Dat had er ook overigens ook zo maar negen kunnen zijn, maar het natrappen van Jesse van Sermondt werd tot opluchting van de Sneker doelman door arbiter Arends niet opgemerkt.

​Wat wel opgemerkt dient te worden, is dat LSC 1890 door deze nederlaag de koppositie in de tweede klasse K moest afstaan aan Roden, terwijl de veldverwijdering van Ahmed automatisch inhoudt dat de verdediger er op 18 november in de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen FC Lewenborg niet bij is.

Bron: http://pengel.weebly.com