Expositie schilderijen van Hendrik Elings en brons van Evert van Hemert

Sneek – Van 6 november tot en met 1 december 2018 is er een nieuwe expositie te zien in Galerie Bax Kunst. Het is alweer de tiende expositie in de reeks van Project11. Het hele jaar door worden door de Galerie Friese kunstenaars gepresenteerd. Nu is het de beurt aan Hendrik Elings en Evert van Hemert. Hendrik Elings (1967) is als schilder een product van de in het noorden van het land nog zo diep gewortelde traditionele, ambachtelijke en figuratieve schilderkunst. Met de nodige ‘Friese nuchterheid’ neemt hij zijn omgeving op een geheel eigen wijze waar.

De kunstenaar groeide op in Sint Annaparochie. In deze omgeving woont hij sinds een aantal jaren weer. Daar, door de luchten en de zeedijk, en de nieuwsgierigheid naar wat er achter die dijk is te zien, raakt hij geïnspireerd om de landschappen die hij schildert tot stand te laten komen. Donkere avondluchten in maanlicht, de Oudebildtdijk die als een rups door het vlakke land kruipt, of een verlaten lege plek, plekken die met herinneringen aan vroeger te maken hebben.

De figuratieve kunstenaar schildert naast deze prachtige landschappen ook mensen en dieren. Met een ingetogen palet, losse toets en een zekere relativering komen door zijn hand ontroerende kunstwerken tot stand. De Friese kunstenaar is al jaren een gevestigde naam in onze provincie. Zeer recent won hij met een het schilderij ‘mijn vader had Alzheimer ‘ de landelijke competitie ‘schilderij van het jaar’.

Evert van Hemert (1952) is een autodidact. Van hem staan beelden in iedere elfsteden stad, in Sneek torent ze boven de Prins Hendrikkade uit. Evert’s werk is voornamelijk figuratief. Hij houdt van weelderige vormen met een erotische uitstraling. Zowel vrouwen als dieren, vooral paarden, behoren tot zijn onderwerpen. Zijn bronzen beelden maakt hij zelf, vanaf het eerste wasmodel tot en met het gieten en patineren. Het werk van Van Hemert wordt geëxposeerd in binnen- en buitenland. Voor zijn schilderijen gebruikt hij voornamelijk acrylverf op linnen. De kunstenaar is onder meer werkzaam geweest in Haarlem, Griekenland, New Orleans en heeft zich daarna gevestigd in het Friese Kolderwolde. De finissage van deze expositie is op 1 december 2018 om 16.00 uur. Dit is tevens de laatste expositiedag.