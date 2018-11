Derby zonder vuurwerk

Sneek- Het bleef weliswaar tot het eind spannend, maar het werd uiteindelijk een derby zonder veel vuurwerk. Waterpoort Boys-Sneek Wit Zwart ZM waarbij aan beide zijden overigens nogal wat acteurs ontbraken, werd gedomineerd door beide defensies met aan de ene kant een hoofdrol voor doelman Stefan Rijpkema en aan de andere kant voor centrale verdediger Age Hains Boersma met de 0-0 eindstand als logisch gevolg.

Voor dat die eindstand op het wedstrijdformulier verscheen, was het een wedstrijd die ruwweg in drie fases kon worden opgedeeld. De eerste twintig minuten was Waterpoort Boys de bovenliggende partij. Vervolgens hielden beide ploegen elkaar lange tijd met rommelig voetbal in evenwicht, waarna Sneek Wit Zwart ZM de slotfase naar zich toetrok.

De openingsfase was zoals gezegd voor Waterpoort Boys. Zo zorgde Andy de Vries meteen al voor dreiging en even later gingen bij een actie van Richard Hamstra over rechts de alarmbellen af. Daarbij werd de bal door ZET EM enigszins paniekerig over de achterlijn gewerkt en bij de daaropvolgende corner werd Jordi Heerings die door Age Hains Boersma tegen de grond werd gewerkt, een kopkans ontnomen. En waar de bal in vergelijkbare situaties niet zelden op de stip gaat, wou de overigens prima leidende scheidsrechter nu van geen strafschop weten.

Niet lang na dat discussiemoment bezorgde Hamstra de bal bij Jesse Frolich, doch hij draaide zich vast in een mêlee van verdedigers, waar meegeven op Kevin Kedde een veel betere optie was geweest. Frolich kreeg kort daarop een nieuwe mogelijkheid om zijn ploeg aan een voorsprong te helpen, maar oog in oog met doelman Jelmer Popma was zijn inzet niet hard genoeg, waarna Age Hains Boersma de bal nog kon weghalen.

Boersma had kort daarvoor aan de andere kant een kans onbenut gelaten, toen hij na een voorzet vanaf links vrij in kon koppen. Doelman Stefan Rijpkema haalde de bal echter uit de benedenhoek en wist ook bij de rebound Boersma van score af te houden. Het waren eigenlijk de enige mogelijkheden voor de bezoekers in een verder vrij kansarme eerste helft. Dat beeld onderging na rust nagenoeg geen wijziging, al oefende Sneek Wit Zwart in de eerste fase na rust wel meer druk uit en ontstond bij een aantal hoekschoppen enige hectiek in de buurt van de Wéé Péé Béé-goal. Bij de eerste corner haalde Jordi Heerings nog net de bal voor de inkomende Boersma weg en bij de tweede bleef doelman Rijpkema uiteindelijk baas op eigen territorium. Diezelfde keeper zag vervolgens dat na een aanval over links een doelpoging van Freerk de Jong over zijn doel verdween en dat de door hem geposteerde muur bij een vrije trap zijn werk afdoende deed.

​Aan de andere kant werd doelman Jelmer Popma bijna verrast door een schot uit de draai van Frolich, waarna de verder onzichtbare Patrick Bles uit de daaropvolgende hoekschop over kopte. Ook een geplaatste bal van Ron Huitema sorteerde evenals een schot van dezelfde speler geen effect. Behoudens toen doelman Jelmer Popma niet echt overtuigend uitkwam en toen de sterk spelende Stefan Kroon een bal richting het crematorium verzond, zouden het zo’n beetje de laatste wapenfeiten van de zijde van de thuisclub zijn, want in de slotfase stond vooral zijn collega in het middelpunt van de belangstelling.

Eerst moest de goalie aan de bak bij een inzet van Freerk de Jong. Daarbij klapte de buitenspelval te laat dicht en werd het vlagsignaal genegeerd, maar even later toen De Jong scoorde, werd het signaal door de leidsman wel overgenomen en werd Sneek Wit Zwart ZM op z’n zachtst gezegd een loepzuivere treffer onthouden. De wedstrijd liep toen al aardig richting het einde en in de slotminuten had Waterpoort Boys nog een aantal keren de noodrem nodig. De daarop staande boete werd echter niet geïncasseerd, terwijl doelman Rijpkema in “the dying seconds of the game” nog een kopbal van Freerk de Jong uit zijn doel ranselde.

Derhalve bleef het bij 0-0 en die uitslag gaf over het geheel genomen de verhoudingen redelijk goed weer, al was Waterpoort Boys daar meer mee ingenomen dan Sneek Wit Zwart ZM omdat de afstand tussen beide clubs in takt bleef en omdat een aantal concurrenten van de koploper punten lieten liggen.

Foto’s: Nico Altenburg

Bron: http://pengel.weebly.com/