Black Boys blijft worstelen

Sneek- Koploper SC Boornbergum ’80 maakte zijn status van koploper geen moment waar, maar de lijstaanvoerder trok de wedstrijd toch betrekkelijk eenvoudig met 3-1 naar zich toe. Dat had veel, zo niet alles te maken met Black Boys zelf, dat vooral worstelde en pas nadat trainer Lars Niemarkt zelf binnen de lijnen kwam, in staat bleek om enig druk naar voren uit te oefenen.

Op die druk moest het thuispubliek overigens lang wachten, want de wedstrijd begon met vertraging omdat de scheidsrechter niet op was komen dagen. Beide ploegen stemden er vervolgens mee in dat de wedstrijd door een lid van SC Boornbergum ’80 die ook als scheidsrechter actief is, werd geleid en dat deed de leidsman naar behoren.

Black Boys verdedigde daarentegen bij de eerste aanval van de gasten niet naar behoren, want nadat een speler van SC Boornbergum ’80 in alle vrijheid een bal mocht doorkoppen, dook Jochem Veenje uit de rug van Rui Jorge Kelly alleen voor doelman Sander de Vries op en was de 0-1 al na zes minuten een feit. Niet veel later zorgden de gasten met een tweetal hoekschoppen voor de nodige onrust en bij de tweede oogde de anders zo zekere De Vries onzeker. Die zag vervolgens dat een voorzet voor zijn goal langs ging en dat bij de tweede paal een 100% kans werd gemist. Niet veel later werd Richard Nieuwland op de achterlijn uitgespeeld, waarna de voorzet door Chris Stoelwinder werd weggekopt en het daaropvolgende schot uiteindelijk een eenvoudige prooi voor De Vries was.

Eerder had Alex de Jong met een schuiver de kwaliteit van de doelman van de tegenpartij getest en had Dennis Niemarkt vanuit een vrije trap met een kopbal een corner afgedwongen. Die leverde overigens niks op en ook bij twee latere hoekschoppen bleef het rendement uit. Dat rendement kwam vervolgens in de slotfase van de eerste helft wel tot stand en wel met behulp van de gasten, die zo vriendelijk waren om een vrije trap van Dennis Niemarkt in eigen doel te werken (1-1).

Omdat de gasten ook niet geweldig spelden, leek Black Boys het tij te kunnen keren, maar na de eerste initiatieven van de zijde van de “All Blacks” moest men op de strijd al redelijk snel het etiket “verloren” plakken. Nadat Sander de Vries eerst nog een vrije trap tegen hield, was de doelman even later bij een snoeihard schot in de kruising van Henk Kort volstrekt kansloos en acht minuten later gleed Richard Nieuwland weg, waarna zijn tegenstander een vrije doortocht kreeg en in alle rust Pascal Wagenaar in stelling kon brengen (1-3).

Bij Black Boys stond toen inmiddels trainer Lars Niemarkt op de pitch en die zorgde wel voor iets meer elan en meer verkeer richting de vijandelijke veste. Zo moest de doelman van SC Boornbergum ’80 een voorzet van Alex de Jong voor het hoofd van Dennis Niemarkt wegplukken en eindigde een actie van diezelfde Niemarkt net naast de goal. De spits had vervolgens ook geen geluk toen hij vanuit een moeilijke hoek inschoot en de bal net voor de goal langs draaide, terwijl een poging van de andere Niemarkt (Lars) recht in de handen van de doelman belandde. Dennis probeerde het vervolgens in de slotfase nog een keer uit de draai en na een voorzet van Chris Stoelwinder met een kopbal, doch bij beide pogingen ontbrak het noodzakelijke venijn.

Dat zat eerder wel in een snoeihard schot van SC Boornbergum ’80 dat de lat scheerde, en in een vrije trap die op de lat belandde, terwijl Sander de Vries in de slotfase toen Jordi Albada mistastte, bij een voorzet nog een keer in actie moest komen. De wedstrijd was toen echter al gespeeld en daar kon ook invaller Kemo Bah niets meer aan veranderen. Die wissel werkte overigens wel een beetje op de lachspieren, want hij stond na een korte warming up toe te kijken en kreeg toen vanaf de bank te horen dat hij op een standbeeld leek. “You must walk” klonk het vervolgens en dat betekent toch echt wandelen. Wel nu dat deed de invaller ook, alleen wist hij niet waar en wanneer en zodoende had hij slechts een marginale inbreng, maar dat gold deze middag voor meer spelers van Black Boys.

Omdat hekkensluiter Lemmer opnieuw en voor de zesde keer op rij onderuit ging, bleef Black Boys dat komende zondag Oosterlittens ontvangt, na deze nederlaag voorlaatste, maar de Zwartjes zullen zich op heel veel fronten moeten verbeteren, wil men uit de kritieke zone geraken.

