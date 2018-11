Sneek-Op wat sluierbewolking na, verloopt deze zaterdag zonnig. Na een frisse start van de dag met aan de grond vorst, loopt de temperatuur op naar een 11 graden. Vanmorgen staat er weinig wind, vanmiddag wordt ze matig, dit uit het zuid tot zuidoosten.

Komende nacht verloopt helder en iets kouder met een temperatuur die rond het vriespunt ligt op neushoogte. Boven de weilanden is een mistbank mogelijk.

Morgen vrij zonnig en een graadje zachter, 12 graden. Wind zuidoostelijke en is zwak tot matig.

Volgende week wordt het zachter, de temperatuur gaat richting de 15 graden. Naast zon zien we ook wolken, het blijft tot woensdag in ieder geval droog. Daarna iets lagere temperaturen en is er kans op een bui of wat regen.