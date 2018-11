Wees wys met ut Stadsfrys

Franeker- Fanmiddach naar Franeker weest in ferbaan met de earste ‘Dach fan ut Stadsfrys’. Fanmòrren was der al un sympoasium over ut Stads met lezingen fan onder andere Reitze Jonkman en Arjen Versloot. De inisjatyfnimmers fan dizze Dach fan ut Stadsfrys fine dat stadspraters mekaar us wat faker opsoeke mutte en elkaar mear steune magge. Theo Kuipers, foarsitter fan ‘Ut Genoatskap foar ut behoud fan ut Franekers’ is een fan dizze minsen.

Fòlgens taalondersoekers sú ut brúken fan Stadsfrys in de measte steden achterút gaan. Ut brúken fan ut stads sú tussen de 11 en 15% skommele. Fòlges un resente skatting fan de Fryske Akademy binne der teugenwoardech su’n 32.500 minsen dy’t ut Stadsfrys prate.

Fanmiddach kwamen in de Franeker Martinikerk rúm 100 minsen bij mekaar om te lústeren naar kòrte interviews dy’t Asing Walthaus had met ferskillende stadspraters. Bauke van der Woude en Campbell Forbes songen in ut Stads.

Kommissaris fan de Koaning, Arno Brok mocht ut earste eksemplaar fan ‘De sprookjes fan Grimm in ut Stadsfrys’ in ontfangst nimme. Brok fertelde nòch twee moaie anekdoates over syn Stads pratende buurfrou út Liwwarden. “Toen ik ferhúsde moest de krúsifiks ok met. Op ut moment dat ik der met over straat liep sei de buurfrou: ‘ ahh Je Zus an de rekstòk gaat ok met…’ En de dyselde buurfrou fon ok ‘dat je un moaie buurman beter tussen de lakens antreffe konnen as lúzen.”

Dyselde Arno Brok ston der in syn tiid dat hij nòch burgemeester fan Sneek was, dat ut foarwoard in ut Burgerjaarferslach naast ut Hollaans en Frysk ok in ut Snekers skreven wurdde.

Henk van der Veer