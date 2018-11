Sneek- Vanaf maandagnacht volgende week krijgt het Antonius ziekenhuis in Sneek ook patiënten uit de polder te verwerken. De afdeling spoedeisende hulp in Lelystad sluit de opvang omdat de veilheid niet meer gegarandeerd kan worden, aldus de medische staf van het ziekenhuis in de polder. Over hoe lang deze situatie gaat duren is nu nog niets bekend.

Ook het Tjongerschans ziekenhuis in Heerenveen zorgt voor extra opvang van patiënten uit de polder.