Studenten IT en Media ROC Friese Poort Sneek in de prijzen

Sneek- Studenten IT en Media van ROC Friese Poort Sneek slepen maar liefst drie prijzen in de wacht na de 48 uur durende The Battle of Schools. Studenten van verschillende mbo, hbo en wo-opleidingen op het gebied van ICT en Multimedia uit Noord-Nederland streden tijdens de battle tegen elkaar. ROC Friese Poort deed mee met drie teams afkomstig uit de vestigingen Drachten, Leeuwarden en Sneek. De opdracht was om een topproduct of een oplossing te ontwikkelen voor de, door het bedrijfsleven/instellingen, ingebrachte cases. De opdrachten zijn allemaal ICT- en Multimedia gerelateerd en dragen bij aan het centrale thema Let’s Gro: De toekomst komt steeds dichterbij.

De zes studenten uit Sneek hadden als opdracht om het fileprobleem in Groningen, dat naar verwachting door werkzaamheden aan de ring de komende jaren verergerd, te verhelpen. Daarnaast moeten mensen gestimuleerd worden om groener en gezonder te leven.

De applicatieontwikkelaars en mediavormgevers in spé bedachten het concept ‘Snelbinder’, een app om mensen groener te laten bewegen door middel van uitdaging en competitie. Met dit concept wonnen ze de publieksprijs, de tweede prijs en Startup-prijs van maar liefst €15.000 waarmee ze de app verder kunnen gaan ontwikkelen.

“Het is voor studenten een mooie leerervaring om een praktijkopdracht in competitievorm in korte tijd uit te werken. We zijn trots dat onze studenten onder druk zo goed hebben gepresteerd. Komende week zetten we de studenten nog even extra in het zonnetje, aldus Marcel Kanon, opleidingsmanager IT en Media in Sneek.”

Op de foto v.l.n.r.: V.l.n.r. Sterre Schuil, Jenne-Pieter Stiemsma (docent), Steven Buitenkamp, Nordy Vlasman, Teshale Noorman, Jeroen van der Berg en Emil Vaduva